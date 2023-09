Biuro prasowe NBP o obniżce stóp procentowych. "Nie doceniamy poczucia humoru"

Stopy procentowe NBP we wrześniu spadły o 75 punktów bazowych. "Biuro prasowe NBP informuje, że ostatnia decyzja Rady Polityki Pieniężnej zgodnie z zapowiedzią została dokonana przy inflacji rocznej poniżej 10 procent" - napisali przedstawiciele banku centralnego w mediach społecznościowych. Wpis spotkał się z reakcją ekspertów. Ostatnie oficjalne dane mówią o tym, że w Polsce utrzymuje się dwucyfrowa inflacja - z danych GUS w sierpniu wyniosła 10,1 proc. rok do roku.

Pierwsze posiedzenie decyzyjne RPP po tej zapowiedzi szefa banku centralnego miało miejsce w dniach 5-6 września. Mimo że inflacja pozostała dwucyfrowa - według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu 2023 roku wyniosła 10,1 proc. rok do roku - to Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na cięcie stóp procentowych. I to mocniejsze niż spodziewali się ekonomiści, bo o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna spadła z 6,75 proc. do 6,00 proc.