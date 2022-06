O ile mogą wzrosnąć raty kredytów? Najnowsze wyliczenia

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała, że stopa referencyjna pójdzie w górę o 75 punktów bazowych. O ile wzrosłyby miesięczne raty, gdyby wskaźnik WIBOR 3M wzrósł tak jak podstawowa stopa procentowa? Od WIBOR-u zależy oprocentowanie kredytów. Poniżej przedstawiamy wyliczenia przygotowane przez głównego analityka HRE Investments Bartosza Turka.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła w środę stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Główna, referencyjna stopa procentowa pójdzie w górę do poziomu 6,00 procent. To najwyższy poziom od czerwca 2008 roku.

Decyzje RPP a WIBOR

Co do zasady decyzje RPP mają wpływ na WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się bowiem z dwóch elementów: marży banku i wskaźnika WIBOR. Jeśli kredyt mieszkaniowy charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym, wówczas zmiany WIBOR wpływają na wysokość raty.

Część banków stosuję stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

WIBOR 3M jest obecnie na poziomie 6,72 proc., a WIBOR 6M wynosi 6,97 proc.

Powyższe stawki zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp, które mogą się pojawić w tym okresie. Oznacza to, że jeśli mieliśmy w ostatnich dniach aktualizowaną wysokość rat, czerwcowa podwyżka stóp już jest w niej zawarta.

"Jest przy tym skromna nadzieja na to, że w końcu podwyżki stóp powinny w coraz mniejszym stopniu przekładać się na raty kredytów. WIBOR 3M wynosi obecnie ponad 6,7 proc., czyli różnica pomiędzy podstawową stopą procentową i stawką WIBOR jest w okolicach 1,5 proc (na korzyść WIBOR-u). Oznacza to, że rynek uwzględnił już nie tylko czerwcową, ale też co najmniej mającą nadejść w lipcu podwyżkę stóp" - poinformował Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

"W normalnych czasach różnica między WIBOR-em 3M i stopą referencyjną powinna bowiem wynosić ok. 0,25 proc. Jeśli zaczynamy zbliżać się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych, to i wspomniana dysproporcja powinna zacząć się zmniejszać w kierunku wspomnianych 0,25 pkt. proc." - dodał Turek.

O ile mogą wzrosnąć raty kredytów?

Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, wskazywał wcześniej, że notowania kontraktów terminowych sugerują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy WIBOR 3M może wzrosnąć do około 8 proc. W praktyce więc możemy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach WIBOR 3M będzie dalej stopniowo rósł aż do tego poziomu.

Główny analityk HRE Investments Bartosz Turek przygotował wyliczenia potencjalnych wysokości rat kredytów mieszkaniowych zaciągniętych na 25 lat z marżą na poziomie 2,6 proc. w przypadku realizacji takiego scenariusza, w którym WIBOR 3M wzrósłby proporcjonalnie do podwyżek stóp, czyli o 75 punktów bazowych.

Z szacunków wynika, że w takim przypadku rata kredytu na kwotę 200 tys. zł wzrosłaby o 105 zł - z 1722 zł do 1827 zł miesięcznie. W przypadku zadłużenia na kwotę 300 tys. zł byłby to wzrost o 157 zł. Miesięczna rata poszłaby w górę z 2584 zł do 2741 zł. To jednocześnie o 1348 zł więcej niż jeszcze we wrześniu 2021 roku.

HRE Investments

Różnica rośnie wraz ze wzrostem kwoty zadłużenia. Zgodnie z szacunkami rata kredytu na kwotę 500 tys. zł urosłaby o 262 zł - z 4306 zł do 4568 zł. Ci, którzy spłacają kredyt na kwotę 1 mln zł, zapłaciliby miesięcznie 9136 zł, czyli o 524 zł więcej.

HRE Investments

