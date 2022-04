Raty kredytów mieszkaniowych w górę. W ciągu kilku miesięcy nawet o 60 procent

W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się siódmej z rzędu podwyżki - o 50 lub 75 punktów bazowych. Już teraz stawki WIBOR 3M i 6M, od których zależy oprocentowanie kredytów, są jednak dużo wyższe niż obecny poziom stóp procentowych.

W środę, 6 kwietnia zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zostanie podjęta decyzja w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że Rada zdecyduje się na kolejną podwyżkę - o 50 lub 75 punktów bazowych. Oznaczałoby to, że stopa referencyjna będzie wynosiła 4,00 proc. lub 4,25 proc.

Obecnie główna, referencyjna stopa procentowa wynosi 3,50 proc. i jest na najwyższym poziomie od lutego 2013 roku.

PAP/Maciej Zieliński

Co do zasady decyzje RPP mają wpływ na WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się bowiem z dwóch elementów - marży banku i wskaźnika WIBOR. Jeśli kredyt mieszkaniowy charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym, wówczas zmiany WIBOR wpływają na wysokość raty.

Część banków stosuję stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza, że aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co 3 miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co 6 miesięcy.

WIBOR a stopy procentowe NBP

Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, zwrócił uwagę, że już teraz WIBOR 3M jest na takim poziomie jakby stopa referencyjna NBP wynosiła 4,5 proc. Oznacza to, że kolejna podwyżka stóp procentowych, której ekonomiści spodziewają się w środę, jest uwzględniona w oprocentowaniach kredytów zaktualizowanych w ostatnich dniach. Podobnie w przypadku kredytów ze stawką WIBOR 6M.

- WIBOR 3M, to oprocentowanie pożyczki na 3 miesiące. Musi więc uwzględniać zmiany stóp procentowych, które mogą się dokonać w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Z kolei WIBOR 6M musi mieć taki poziom, aby uwzględniać podwyżki stóp procentowych, które NBP wprowadzi w ciągu 6 miesięcy. Różnica jest więc tak duża ponieważ banki oczekują, że podwyżki stóp procentowych nie skończą się w ciągu 3 miesięcy - wyjaśnił Sadowski.

WIBOR 3M jest obecnie na poziomie 4,88, a WIBOR 6M 5,13.

WIBOR 3M stooq.pl

WIBOR 6M stooq.pl

Analityk nie zgadza się ze stwierdzeniem, że kredytobiorcy płacą raty wyższe niż faktycznie powinni, biorąc pod uwagę obecną wysokość stóp procentowych. - To stwierdzenie byłoby prawdziwe, gdyby bank codziennie aktualizował oprocentowanie kredytu, a więc od razu mógł uwzględniać podwyżki stóp NBP. Tak jednak nie jest. Bank aktualizuje oprocentowanie kredytu raz na 3 miesiące lub raz na 6 miesięcy, w zależności od tego jaka stawka WIBOR jest stosowana. Dlatego też ta stawka musi zawierać w sobie prawdopodobne podwyżki czy obniżki stóp, które mogą się pojawić w tym okresie - zauważył Jarosław Sadowski.

W związku z tym kredytobiorcy powinni się spodziewać wzrostu rat kredytów. - W miarę upływu czasu WIBOR 3M najprawdopodobniej zacznie uwzględniać kolejne podwyżki stóp. Obecnie uwzględnia to, co stanie się ze stopami NBP do 5 lipca. Za miesiąc będzie jednak obejmował już okres do 5 sierpnia - wskazał główny analityk Expander Advisors.

O ile wzrosną raty kredytów?

W ocenie Bartosza Turka, analityka HRE Investments, RPP w środę podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych. "Głównie dlatego, że sytuacja na rynku walutowym trochę się uspokoiła. Nie zmienia to faktu, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych, a dokładnie to będące ich pochodnymi zmiany notowań stawki WIBOR spowodowały, że już dziś raty złotowych kredytów mieszkaniowych mogą być o około 50-60 proc. wyższe niż we wrześniu 2021 roku" - zwrócił uwagę.

Jak wskazał Turek, "jeśli sprawdzą się przewidywania sugerowane przez kontrakty terminowe (FRA), to raty pójdą jeszcze w górę o 10-15 proc., a podstawowa stopa procentowa dojdzie do poziomu 5,5-6 proc.". "Jest to taki złoty środek pomiędzy argumentami zwolenników walki z inflacją (ci chcieliby wyższych stóp procentowych) i tych, którzy uważają, że RPP powinna też zadbać o to, aby nadmiernie nie schładzać gospodarki (ci woleliby, aby stopy procentowe aż tak nie rosły)" - ocenił analityk.

Z przedstawionych przez niego prognoz, na podstawie kontraktów terminowych, wynika, że WIBOR 3M wzrośnie do 6,19 proc. w grudniu. Z szacunków Bartosza Turka wynika, że rata kredytu na kwotę 200 tys. zł wzrośnie wówczas z 1405 zł w marcu do 1649 zł w grudniu, czyli o 244 zł. W przypadku zadłużenia na kwotę 300 tys. zł będzie to wzrost o 367 zł - z 2107 zł do 2474 zł.

HRE Investments

Z kolei rata kredytu na kwotę 500 tys. zł urośnie o 611 zł - z 3512 zł do 4123 zł. Ci, którzy spłacają kredyt na kwotę 1 mln zł, zapłacą miesięcznie o 1222 zł więcej - 8245 zł, a nie 7023 zł jak w marcu.

HRE Investments

Z aktualnych prognoz wynika, że w lipcu 2023 roku WIBOR 3M spadnie do 5,77 proc., a w styczniu 2024 roku do 5,35 proc.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO:

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes