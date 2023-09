WIBOR w dół, o ile spadną raty kredytów? Wyliczenia

RPP podczas wrześniowego posiedzenia zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna spadła z 6,75 proc. do 6,00 proc. Zareagowały na to wskaźniki WIBOR 3M i WIBOR 6M , od których zależy wysokość oprocentowania kredytu. WIBOR wraz z marżą banku są bowiem składowymi oprocentowania kredytu.

WIBOR 3M obecnie wynosi 6,07 proc., po czwartkowej obniżce o 0,53 punktu procentowego w porównaniu do wartości z środy. To najniższy poziom od końca kwietnia 2022 roku. Trzy miesiące temu WIBOR 3M wynosił 6,90 proc.

WIBOR 6M spadł poniżej granicy 6 proc. i wynosi 5,87 proc., po spadku o 0,53 punktu procentowego. To również najniższy poziom od drugiej połowy kwietnia 2022 roku. Pół roku temu WIBOR 6M wynosił 7 proc.

To dobre informacje dla kredytobiorców, którzy w związku z tym mogą się spodziewać niższych rat zobowiązań.

O ile mogą spaść raty kredytów?

W przypadku kredytu zaciągniętego na 300 tys. zł i 25 lat z marżą na poziomie 2 proc. oznacza to ratę niższą o 168 zł miesięcznie. Jeżeli mamy zobowiązanie na 400 tys. zł, to różnica wyniesie 224 zł.

Kredytobiorcy zobaczą obniżki miesięcznych rat w różnych terminach, w zależności od tego, kiedy wypada aktualizacja oprocentowania ich kredytu. Aktualizacja oprocentowania polega na zsumowaniu bieżącej stawki WIBOR i marży. Marża co do zasady jest stała w okresie spłaty.

Stopy procentowe jeszcze spadną?

Główny analityk HREIT Bartosz Turek podkreślił, że to prawdopodobnie nie koniec spadków wartości WIBOR 3M i WIBOR 6M.

- Chyba nikt nie sądzi, że mamy do czynienia z pojedynczym cięciem (stóp procentowych NBP - red.). Najpewniej jest to dopiero początek cyklu. Aktualne notowania rynkowe sugerują, że w grudniu WIBOR 3M będzie nawet poniżej 5 punktów. WIBOR 6M w kontraktach na grudzień wyceniany jest natomiast na trochę ponad 4 punkty, co sugeruje, że nie tylko w bieżącym roku będziemy w cyklu obniżek stóp procentowych, ale też w roku 2024 - zwrócił uwagę Turek.