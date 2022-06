Zaskakująca decyzja w sprawie stóp i drożejący gwałtownie frank. Ekspert wylicza, o ile wzrośnie rata kredytu

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł w czwartek stopy procentowe po raz pierwszy od 15 lat. Tym samym dołączył do innych banków centralnych, które zacieśniają swoją politykę monetarną, aby walczyć z rosnącą inflacją. W reakcji na decyzję SNB gwałtownie wzrósł kurs franka do aż 4,60 zł z 4,49 zł przed 9.00. Zarówno stopy procentowe, jak i kurs waluty mają wpływ na raty płacone przez frankowiczów.

Podwyżka stóp SNB a rata kredytu we frankach

- To pojawić się może więc dopiero za jakiś czas. Tak na bieżąco na raty wpływa kurs walutowy i też widać, że po tej decyzji SNB kurs franka wzrósł do poziomu 4,60 zł. Od razu to 4,60 zł przełoży się więc na ratę - tłumaczy.