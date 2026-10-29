Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze
Sponsor serwisu:LOGO kolor biale na granatowym

Europejski Bank Centralny zdecydował w sprawie stóp procentowych

|
Europejski Bank Centralny
Prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP o inflacji i stopach procentowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Wynoszą one obecnie 2,65 procent dla stopy refinansowej, 2,50 procent dla stopy depozytowej oraz 2,90 dla kredytu lombardowego.

Na poprzednim posiedzeniu we wrześniu EBC zdecydował o podniesieniu wartości stóp o 25 punktów bazowych. Bank centralny przekazał wówczas w oświadczeniu, że "konflikt na Bliskim Wschodzie nadal wywiera presję inflacyjną, a inflacja ma utrzymywać się znacznie powyżej poziomu docelowego przez dłuższy czas".

Wczoraj decyzję w sprawie stóp procentowych podjęła również amerykańska Rezerwa Federalna. FOMC zadecydował, że utrzyma ich wartość na niezmienionym poziomie 3,75-4 procent.

Uzasadnienie decyzji EBC

"Ceny energii nadal rosną, co stwarza ryzyko wzrostu inflacji oraz ryzyko osłabienia wzrostu gospodarczego. Choć pełne skutki szoku energetycznego dopiero się ujawniają, inflacja bazowa pozostaje jak dotąd na ogół stabilna, a płace na obecnym etapie nie wykazują istotnej reakcji" - przekazał bank centralny w oświadczeniu.

Stwierdzono w nim również, że skala i czas trwania szoku energetycznego "prawdopodobnie doprowadzą do wzrostu inflacji i spowolnienia wzrostu gospodarczego".

Kaczynski o polexicie. Procedura jest prostsza, niż się wydaje
Dowiedz się więcej:

Kaczynski o polexicie. Procedura jest prostsza, niż się wydaje

Michał Istel

"Od czasu ostatniego posiedzenia Rady Prezesów warunki finansowania uległy zaostrzeniu, co prawdopodobnie wpłynie hamująco zarówno na inflację, jak i na wzrost gospodarczy. Rada Prezesów jest zdecydowana prowadzić taką politykę pieniężną, która zapewni ustabilizowanie się inflacji na poziomie celu 2 proc. w średnim okresie" - dodano.

- Napływające dane sugerują, że gospodarka strefy euro kontynuowała wzrost w trzecim kwartale roku. Usługi odbiły po osłabieniu na początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przemysł przetwórczy, usługi cyfrowe oraz eksport korzystają ze wzrostu inwestycji biznesowych związanych ze sztuczną inteligencją. Aktywność gospodarczą wspierają również wydatki rządowe na infrastrukturę i obronność. Czynniki te powinny nadal podtrzymywać wzrost w krótkim okresie - powiedziała szefowa EBC Christine Lagarde na konferencji prasowej w czwartek.

- Jednocześnie ponowny wzrost cen energii uderzył w zaufanie konsumentów, a wyższe koszty finansowania prawdopodobnie odbiją się na tempie wzrostu gospodarczego - dodała.

Gigant naftowy przebił oczekiwania. Niemal dwa razy większy zysk niż przed rokiem
Dowiedz się więcej:

Gigant naftowy przebił oczekiwania. Niemal dwa razy większy zysk niż przed rokiem

Rynki

Szefowa EBC o sytuacji gospodarczej w strefie euro

- Podniesienie potencjału wzrostu [gospodarczego UE - red.] wymaga reform strukturalnych i musi być oparte na stabilnych finansach publicznych. Trwałość finansów publicznych stanowi kluczową kotwicę dla ogólnej stabilności gospodarczej. Reakcja polityki fiskalnej na szok energetyczny powinna mieć charakter tymczasowy, wymierzony w konkretny cel i dostosowany do potrzeb - powiedziała Lagarde.

Wśród działań, które jej zdaniem powinny zostać podjęte, szefowa EBC wymieniła:

  • uproszczenie i harmonizacja przepisów na jednolitym rynku UE,
  • przyspieszenie transformacji energetycznej,
  • dokończenie budowy unii oszczędnościowo-inwestycyjnej.

- To kluczowe filary, które pozwolą zwiększyć dynamikę i odporność naszej gospodarki - stwierdziła.

Wśród największych zagrożeń dla gospodarki strefy euro Lagarde wymieniła natomiast konflikt na Bliskim Wschodzie oraz "niedawne wydarzenia związane z nieuzasadnioną wojną przeciwko Ukrainie".

Szefowa EBC skomentowała również problem rosnących cen gazu. - Mogą one gwałtownie wzrosnąć w przypadku kolejnych przerw w dostawach lub jeśli nietypowo mroźna zima nałoży się na niski poziom zapasów w magazynach [europejskich - red.] - powiedziała.

Lagarde dodała, że presja inflacyjna może być również związana z potencjalnym wzrostem cen żywności. - Ekstremalne zjawiska pogodowe - dodatkowo potęgowane przez zjawisko El Nino oraz szerzej pojęty kryzys klimatyczno-przyrodniczy - mogą podbić ceny żywności silniej, niż zakłada scenariusz bazowy - powiedziała.

- Nasze decyzje dotyczące stóp procentowych będą opierać się na ocenie perspektyw inflacji oraz towarzyszącego im ryzyka w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej - podsumowała. Zapewniła przy tym, że EBC "nie zobowiązuje się z góry do żadnej konkretnej ścieżki dla stóp procentowych".

Stopy procentowe w strefie euro

"Inflacja w strefie euro nie odpuszcza i znajduje się znacznie powyżej celu EBC. Za jej przyspieszeniem stoi przede wszystkim droga energia, na której światowe ceny bank centralny nie ma bezpośredniego wpływu. Podwyżki stóp mogłyby jednak ograniczyć popyt i presję na pozostałe ceny. Problem w tym, że dalsze schładzanie gospodarki wiąże się z coraz większymi kosztami" - komentują analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Zdaniem analityków "dalsze zacieśnianie polityki dodatkowo obciążyłoby też firmy, które już teraz zmagają się z wysokimi kosztami energii i obsługi zadłużenia". "Choć rynek oczekuje jeszcze jednej podwyżki, naszym zdaniem EBC może z niej zrezygnować, aby nie pogłębiać spowolnienia gospodarczego" - ocenili eksperci Portu.

Zmiany na szczycie EBC

Również w czwartek prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde zapowiedziała, że ustąpi ze stanowiska. Pozostanie na nim do 7 lutego 2027 roku.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że proces wyboru następcy Lagarde zostanie wszczęty jeszcze tego samego dnia i będzie przebiegał bez zbędnej zwłoki, tak aby Rada Europejska - w składzie obejmującym państwa strefy euro - mogła podjąć decyzję w odpowiednim czasie.

Lagarde była wskazywana jako potencjalna kandydatka w wyścigu o fotel prezydencki we Francji. Sama zainteresowana do tej pory jednak nie potwierdziła takich zamiarów.

"Służba na rzecz tej instytucji była dla mnie powodem do wielkiej dumy. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie na tej drodze przez ostatnie siedem lat" - napisała w mediach społecznościowych.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Europejski bank centralnyStopy procentoweStrefa euro
Zobacz także:
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Drożej za "małpki". Jest propozycja podwyżki
Pieniądze
Christine Lagarde
Lagarde chce ustąpić ze stanowiska. "Nie sądzę, abym mogła dłużej pozostać neutralna"
Ze świata
Przemysław Czarnek
Projekt "Tanie Ogrzewanie". PiS chce pilnego posiedzenia Sejmu
Z kraju
mężczyzna frustracja biuro shutterstock_2540891075
Ważna zmiana dla pracowników. Mają być lepiej chronieni przed mobbingiem
Dla pracownika
pap_20241009_0J7
Nowość w Poradniku bezpieczeństwa. Wyjaśnia jak reagować na ataki z powietrza
Z kraju
Comino, Malta
Znacząco droższy wyjazd na popularną wyspę? Jest zapowiedź podwyżek
Turystyka
Apple wydał MacBooka z ekranem dotykowym
Apple zaprezentował pierwszego MacBooka z ekranem dotykowym
Tech
shell shutterstock_1483446734
Gigant naftowy przebił oczekiwania. Niemal dwa razy większy zysk niż przed rokiem
Rynki
Daniel Obajtek
Orlen: do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie Daniela Obajtka
Z kraju
dystrybutor paliwa shutterstock_2084124796
Taniej na stacjach paliw. Nowe stawki na piątek
Pieniądze
Ropa naftowa WTI kosztuje już 27,5 dolarów
Złoże większe niż zakładano. Dobre wieści dla Orlenu
Z kraju
News Michalskiego - Miłosz Motyka
Minister ujawnia, co czeka kierowców na stacjach benzynowych w piątek
Z kraju
elektronika chip procesor AdobeStock_693720429
Popyt dwa razy większy niż podaż. Niedobory na rynku chipów do 2030 roku
Tech
Fabryka VW w Dreźnie
"Musimy działać szybko". Strata Volkswagena zaskoczyła analityków
Pieniądze
AI Chip, procesor
Rywale rynku technologicznego zacieśniają relacje biznesowe
Tech
Zbliżenie na kolorowe słodycze – żelki o różnych smakach owocowych na czarnym talerzu
Żelki z substancją psychoaktywną. Ostrzeżenie
Handel
microsoft siedziba shutterstock_2745747929
Microsoft zaskoczył wynikami. Tak reaguje rynek
Tech
shutterstock_2551905849
Chiny się starzeją. "Historyczny trend"
Ze świata
Opony, wymiana opon, opony zimowe
Czy od 1 listopada trzeba mieć opony zimowe?
Moto
Kevin Warsh
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych w USA
Ze świata
Bogusław Grabowski
Były członek Rady Polityki Pieniężnej o Glapińskim: to jest po prostu nieetyczne i on to robi
KROPKA NAD I
Władimir Putin
Putin: Elon Musk to genialny człowiek, prawdziwy geniusz
Ze świata
robot praca ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2625360231
Można składać skargi na systemy AI. Możliwe kary i kontrole
Tech
morze czarne statek shutterstock_2600765719
Transport zboża wznowiony. Jest zgoda Rosji
Ze świata
portfel euro shutterstock_2066875919
Bank Światowy alarmuje. Ceny surowców mają jeszcze wzrosnąć
Pieniądze
gaz palnik ogien shutterstock_2659035005
Najwyższe ceny od czterech lat. Co czeka Europę zimą
Ze świata
Mercedes samochody
Mercedes tnie koszty i stawia na USA. Co z Chinami
Moto
Kredyt umowa podpis dokument
Firma pożyczkowa pod lupą UOKiK-u. "Musieli jednocześnie zakupić drogie usługi"
Pieniądze
Wybory w USA, uczestniczki wiecu w Teksasie
Komisja wyborcza w USA zaatakowana przez "wrogi podmiot"
Ze świata
przybory kuchenne shutterstock_2708275205
Przybory kuchenne wycofane ze sklepów. "Nie należy używać"
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica