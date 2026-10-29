Pieniądze Europejski Bank Centralny zdecydował w sprawie stóp procentowych Oprac. Wiktor Knowski |

Prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP o inflacji i stopach procentowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na poprzednim posiedzeniu we wrześniu EBC zdecydował o podniesieniu wartości stóp o 25 punktów bazowych. Bank centralny przekazał wówczas w oświadczeniu, że "konflikt na Bliskim Wschodzie nadal wywiera presję inflacyjną, a inflacja ma utrzymywać się znacznie powyżej poziomu docelowego przez dłuższy czas".

Wczoraj decyzję w sprawie stóp procentowych podjęła również amerykańska Rezerwa Federalna. FOMC zadecydował, że utrzyma ich wartość na niezmienionym poziomie 3,75-4 procent.

Uzasadnienie decyzji EBC

"Ceny energii nadal rosną, co stwarza ryzyko wzrostu inflacji oraz ryzyko osłabienia wzrostu gospodarczego. Choć pełne skutki szoku energetycznego dopiero się ujawniają, inflacja bazowa pozostaje jak dotąd na ogół stabilna, a płace na obecnym etapie nie wykazują istotnej reakcji" - przekazał bank centralny w oświadczeniu.

Stwierdzono w nim również, że skala i czas trwania szoku energetycznego "prawdopodobnie doprowadzą do wzrostu inflacji i spowolnienia wzrostu gospodarczego".

"Od czasu ostatniego posiedzenia Rady Prezesów warunki finansowania uległy zaostrzeniu, co prawdopodobnie wpłynie hamująco zarówno na inflację, jak i na wzrost gospodarczy. Rada Prezesów jest zdecydowana prowadzić taką politykę pieniężną, która zapewni ustabilizowanie się inflacji na poziomie celu 2 proc. w średnim okresie" - dodano.

- Napływające dane sugerują, że gospodarka strefy euro kontynuowała wzrost w trzecim kwartale roku. Usługi odbiły po osłabieniu na początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. Przemysł przetwórczy, usługi cyfrowe oraz eksport korzystają ze wzrostu inwestycji biznesowych związanych ze sztuczną inteligencją. Aktywność gospodarczą wspierają również wydatki rządowe na infrastrukturę i obronność. Czynniki te powinny nadal podtrzymywać wzrost w krótkim okresie - powiedziała szefowa EBC Christine Lagarde na konferencji prasowej w czwartek.

- Jednocześnie ponowny wzrost cen energii uderzył w zaufanie konsumentów, a wyższe koszty finansowania prawdopodobnie odbiją się na tempie wzrostu gospodarczego - dodała.

Szefowa EBC o sytuacji gospodarczej w strefie euro

- Podniesienie potencjału wzrostu [gospodarczego UE - red.] wymaga reform strukturalnych i musi być oparte na stabilnych finansach publicznych. Trwałość finansów publicznych stanowi kluczową kotwicę dla ogólnej stabilności gospodarczej. Reakcja polityki fiskalnej na szok energetyczny powinna mieć charakter tymczasowy, wymierzony w konkretny cel i dostosowany do potrzeb - powiedziała Lagarde.

Wśród działań, które jej zdaniem powinny zostać podjęte, szefowa EBC wymieniła:

uproszczenie i harmonizacja przepisów na jednolitym rynku UE,

przyspieszenie transformacji energetycznej,

dokończenie budowy unii oszczędnościowo-inwestycyjnej.

- To kluczowe filary, które pozwolą zwiększyć dynamikę i odporność naszej gospodarki - stwierdziła.

Wśród największych zagrożeń dla gospodarki strefy euro Lagarde wymieniła natomiast konflikt na Bliskim Wschodzie oraz "niedawne wydarzenia związane z nieuzasadnioną wojną przeciwko Ukrainie".

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Szefowa EBC skomentowała również problem rosnących cen gazu. - Mogą one gwałtownie wzrosnąć w przypadku kolejnych przerw w dostawach lub jeśli nietypowo mroźna zima nałoży się na niski poziom zapasów w magazynach [europejskich - red.] - powiedziała.

Lagarde dodała, że presja inflacyjna może być również związana z potencjalnym wzrostem cen żywności. - Ekstremalne zjawiska pogodowe - dodatkowo potęgowane przez zjawisko El Nino oraz szerzej pojęty kryzys klimatyczno-przyrodniczy - mogą podbić ceny żywności silniej, niż zakłada scenariusz bazowy - powiedziała.

- Nasze decyzje dotyczące stóp procentowych będą opierać się na ocenie perspektyw inflacji oraz towarzyszącego im ryzyka w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej - podsumowała. Zapewniła przy tym, że EBC "nie zobowiązuje się z góry do żadnej konkretnej ścieżki dla stóp procentowych".

Stopy procentowe w strefie euro

"Inflacja w strefie euro nie odpuszcza i znajduje się znacznie powyżej celu EBC. Za jej przyspieszeniem stoi przede wszystkim droga energia, na której światowe ceny bank centralny nie ma bezpośredniego wpływu. Podwyżki stóp mogłyby jednak ograniczyć popyt i presję na pozostałe ceny. Problem w tym, że dalsze schładzanie gospodarki wiąże się z coraz większymi kosztami" - komentują analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Zdaniem analityków "dalsze zacieśnianie polityki dodatkowo obciążyłoby też firmy, które już teraz zmagają się z wysokimi kosztami energii i obsługi zadłużenia". "Choć rynek oczekuje jeszcze jednej podwyżki, naszym zdaniem EBC może z niej zrezygnować, aby nie pogłębiać spowolnienia gospodarczego" - ocenili eksperci Portu.

Zmiany na szczycie EBC

Również w czwartek prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde zapowiedziała, że ustąpi ze stanowiska. Pozostanie na nim do 7 lutego 2027 roku.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że proces wyboru następcy Lagarde zostanie wszczęty jeszcze tego samego dnia i będzie przebiegał bez zbędnej zwłoki, tak aby Rada Europejska - w składzie obejmującym państwa strefy euro - mogła podjąć decyzję w odpowiednim czasie.

Lagarde była wskazywana jako potencjalna kandydatka w wyścigu o fotel prezydencki we Francji. Sama zainteresowana do tej pory jednak nie potwierdziła takich zamiarów.

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027.



It has been a source of great pride to serve this institution.



I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. pic.twitter.com/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026 Rozwiń

"Służba na rzecz tej instytucji była dla mnie powodem do wielkiej dumy. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie na tej drodze przez ostatnie siedem lat" - napisała w mediach społecznościowych.