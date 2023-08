Dobre informacje dla kredytobiorców. "Ulga, którą można już zauważyć"

Stopy procentowe NBP pozostają na niezmienionym poziomie. Kredytobiorcy mogą jednak liczyć na spadek raty. Dotyczy to złotowych kredytów hipotecznych, których oprocentowane jest oparte o wskaźnik WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Powodem jest oczekiwane przez rynek, obniżanie stóp procentowych, które po raz pierwszy może mieć miejsce już w przyszłym miesiącu. - W mojej ocenie do końca roku należy spodziewać się łącznie cięć o co najmniej 75-100 punktów bazowych - wskazał Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust.

WIBOR 6M w czwartek wynosił 6,53 proc. To najniższy poziom od 4 maja 2022 roku. Większe wahania w ostatnich dniach - zarówno w górę, jak i w dół - obserwujemy w przypadku wskaźnika WIBOR 3M, który choć w czwartek nieco wzrósł, do 6,69 proc., to pozostaje na poziomach niewidzianych od czerwca 2022 roku. Stawki WIBOR są ustalane w każdy dzień roboczy, ich wartość w piątek poznamy o godzinie 23.00.

Główny analityk HRE Investment Trust Bartosz Turek podkreślił, że to nie koniec spadków wartości WIBOR 3M i WIBOR 6M. Stawki WIBOR 3M i 6M zawierają bowiem w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp procentowych, które mogą pojawić się w najbliższych trzech lub sześciu miesiącach. Ekonomiści największych banków w Polsce są zgodni, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w tym roku zdecyduje się obniżanie stóp procentowych.

Kredyty hipoteczne - obniżki rat

- Jeśli wierzyć prognozom, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że WIBOR będzie nam zniżkował w kolejnych miesiącach czy kwartałach. Dziś kontrakty terminowe na grudzień wyceniają WIBOR 3M i 6M na poziomach o około 1 punkt procentowy niższych niż dziś. FRA-sy wyceniają WIBOR 3M za 4 miesiące na 5,7 procent, a WIBOR 6M na 5,6 procent - wskazał Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust.

WIBOR 3M w ostatnich trzech miesiącach

WIBOR 6M w ostatnich trzech miesiącach

Dlatego - jak zaznaczył - wszyscy posiadacze złotowych kredytów mieszkaniowych o zmiennym oprocentowaniu powinni oczekiwać obniżenia się rat kredytów. WIBOR wraz z marżą banku są bowiem składowymi oprocentowania kredytu. W związku z tym część kredytobiorców, których oprocentowanie zobowiązania będzie aktualizowane w najbliższym czasie powinni zobaczyć obniżki rat.

- Weźmy pod uwagę przykład kogoś, komu akurat 24 sierpnia bank aktualizowałby oprocentowanie kredytu. Jeśli mamy kredyt oparty o WIBOR 3M, to 3 miesiące wcześniej wskaźnik ten był wyceniany na 6,9 procent, a 24 sierpnia najświeższe dane o WIBOR-ze pochodziły z końca poprzedniego dnia roboczego (23 sierpnia), czyli na 6,65 procent. W przypadku kredytu zaciągniętego na 300 tysięcy złotych i 25 lat z marżą na poziomie 2,6 procent oznacza to ratę niższa o około 50 złotych, co przy jej wysokości na poziomie poniżej 2,6 tysiąca złotych miesięcznie jest ulgą, którą można już zauważyć - wyliczył Bartosz Turek.

Analityk zaznaczył, że "w przypadku kredytów opartych o WIBOR 6M ruch byłby większy". - 23 sierpnia WIBOR 6M wynosił bowiem 6,54 procent, a pół roku wcześniej, czyli 23 lutego było to 7 procent. W przypadku kredytu zaciągniętego na 300 tysięcy złotych i 25 lat z oznacza to ratę niższa o około 90-100 złotych - dodał Turek.

Jego zdaniem jeszcze lepiej wyglądają perspektywy kolejnych miesięcy, "o ile oczywiście wierzyć prognozom". - Jeśli faktycznie WIBOR-y spadną o 1 punkt procentowy do końca roku, to raty kredytów mogą spaść nawet o około 10 procent. Idąc dalej, w perspektywie niemal dwuletniej (do maja 2025 roku) raty mogą pójść w dół o około 20 procent względem stanu obecnego - o ile oczywiście faktycznie WIBOR 3M spadnie w połowie 2025 roku w okolice 4 procent - wyjaśnił Bartosz Turek.

Stopy procentowe w Polsce

Najbliższe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 12-13 września. Część ekonomistów spodziewa się, że już w przyszłym miesiącu dojdzie do pierwszej obniżki stóp procentowych.

- W mojej ocenie do końca roku należy spodziewać się łącznie cięć o co najmniej 75-100 punktów bazowych, chociaż profesor Glapiński (prezes Narodowego Banku Polskiego - red.) bardzo stanowczo odpowiedział na poprzedniej konferencji prasowej, że szczególnie cięcia o łącznie 100 punktów bazowych są niemożliwe - wskazał analityk.

Główna, referencyjna stopa procentowa od 8 września 2022 roku pozostaje na poziomie 6,75 procent.

