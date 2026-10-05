Pieniądze Decyzja w sprawie stóp procentowych. Co zrobi RPP? Oprac. Wiktor Knowski |

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, komentuje możliwość podwyżki stóp procentowych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"W naszej ocenie przywrócenie programu 'Ceny Paliw Niżej' wyraźnie zmniejsza prawdopodobieństwo podwyżek stóp NBP przed końcem tego roku. Na posiedzeniu październikowym tak czy inaczej nie spodziewaliśmy się żadnej zmiany polityki pieniężnej. Niemniej, nowa projekcja NBP w listopadzie pokaże zapewne wyraźnie podwyższoną ścieżkę [inflacji - red.] CPI, być może ocierającą się o 5 proc. w pierwszych kwartałach 2027, co może być podstawą do rozpoczęcia dyskusji o podwyżkach" - napisali w raporcie ekonomiści Erste BP.

"Zakładamy jednak, że RPP nie będzie się spieszyć z decyzjami i dopóki obserwowana inflacja nie przekracza 4 proc. będzie miała wystarczająco dużo cierpliwości, aby wstrzymać się z decyzjami do momentu wyjaśnienia niepewności dot. nowych taryf energetycznych i cen paliw (czyli przynajmniej do początku przyszłego roku)" - dodają.

- Na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu będziemy prawdopodobnie rozmawiać o scenariuszach na to, jak mamy się zachować wobec faktu, że inflacja niestety opuściła dopuszczalny przedział 1,5 do 3,5 procent, a w szczególności oddaliła się od celu, czyli 2,5 procent - wyjaśnił natomiast członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki w programie TVN24 "Tak jest".

Eksperci o decyzji w sprawie stóp procentowych

Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego inflacja we wrześniu wyniosła 4 proc. Zdaniem Koteckiego "jeszcze trochę wzrośnie i ta reakcja pewnie niestety będzie konieczna".

- Wydaje mi się, że to będzie raczej w listopadzie (podwyżka stóp procentowych - red.). Jeżeli się nic nie zmieni w cenach ropy, bo gdyby one spadły w ciągu następnego miesiąca bardzo mocno, to oczywiście bezpośredni powód podwyższania stóp procentowych by zniknął. Nic jednak nie wskazuje, że ten konflikt się skończy szybko, a szczególnie że te ceny spadną - zaznaczył.

Ekonomiści prognozują stabilne stopy NBP do końca 2027 roku, z rosnącym ryzykiem umiarkowanych podwyżek stóp na początku roku, jeśli do tego czasu nie nastąpi wyraźna deeskalacja na rynkach surowcowych i poprawa perspektyw inflacyjnych. Mowa tutaj przede wszystkim o wojnie USA z Iranem, która doprowadziła do drastycznego spadku podaży ropy naftowej.

Ekonomiści Banku Millennium również oceniają, że po wprowadzeniu kolejnego pakietu Ceny Paliwa Niżej szanse na podwyżki stóp w tym roku zmalały.

"Wprowadzenie programu CPN zmniejsza naszym zdaniem prawdopodobieństwo podwyżki stóp proc. przez Radę Polityki Pieniężnej w tym roku, dając jej członkom czas na ocenę wpływu na inflację zaplanowanych na początek przyszłego roku podwyżek cen regulowanych niektórych nośników energii" - napisali ekonomiści Millennium.

Powrót programu Ceny Paliwa Niżej

W czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki podpisał drugą wersję rządowej ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych, która ma przynieść do budżetu ok. 4 mld zł. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, pozwoli to sfinansować obniżki cen paliw.

Po decyzji głowy państwa rząd poinformował o:

redukcji do końca roku stawki VAT na paliwa do 8 proc. z 23 proc.,

obniżce stawek akcyzy na paliwa (benzyna, ON, biokomponenty) do najniższych poziomów wymaganych przez UE,

powrocie do komunikowanej codziennie ceny maksymalnej paliw na kolejny dzień.

Podobne działania rząd stosował na wiosnę, tuż po wybuchu konfliktu USA-Iran.

W ocenie ekonomistów rynkowych nowe regulacje ws. cen paliw obniżą wskaźnik inflacji nawet o 0,7 pkt. procentowego.

"Nowa regulacja obniży prognozowaną ścieżkę inflacji w Polsce - przy założeniu stałych cen ropy ceny paliw na stacjach spadną o 11-13 proc., co obniży inflację o ok. 0,6 pkt. proc. - 0,7 pkt proc." - napisali w piątkowej nocie ekonomiści PKO BP.

"Według ministra ceny paliw mają spaść o 1,2–1,3 zł/l, co według naszych szacunków obniżyłoby CPI o ok. 0,6–0,7 pkt. proc. i sprowadziło inflację w październiku do ok. 3,6–3,7 proc. rdr, po czym do końca roku miałaby się ona stabilizować" - oceniają ekonomiści Banku Millennium.

Prognozy dotyczące inflacji

Ekonomiści Erste BP prognozują, że dynamika CPI może pozostać poniżej poziomu 4 proc. do końca roku.

"Co dalej - to zależy w dużym stopniu od zachowania rynków surowcowych, ale też decyzji odnośnie do programu CPN i nowych taryf energetycznych. Jeśli obniżki VAT i akcyzy na paliwa nie zostaną przedłużone po grudniu, to nawet przy założeniu opadających cen ropy (zgodnie z obecną krzywą terminową), inflacja CPI może podskoczyć w styczniu do 5 proc. rdr" - napisali w raporcie ekonomiści.

"Co więcej, przywrócenie CPN w końcówce br. popycha w górę prognozy inflacji na koniec 2027 r., tworząc efekt niskiej bazy. W efekcie, powrót inflacji poniżej górnej granicy tolerancji wokół celu (3,5 proc.) może opóźnić się do 2028 r." - dodali.