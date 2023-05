Prognozy na styczeń 2024 roku. Minister ma dobre informacje dla kredytobiorców

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w tym roku może się zdecydować nawet na dwie obniżki stóp procentowych. Tak wynika ze słów ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, który w Radiu ZET mówił o perspektywach dotyczących inflacji w kolejnych miesiącach.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w niedzielę zapowiedział waloryzację świadczenia 500 plus do 800 zł. Podwyżka ma zacząć obowiązywać od stycznia 2024 roku. Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Łukasz Schreiber zapowiadał we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że ustawa o zwiększeniu świadczenia w programie 500 plus do 800 złotych będzie przyjęta jeszcze w tej kadencji parlamentu.

Zdaniem ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy "z kilku powodów nie należało wcześniej o tym mówić" i zaprzeczać planowanej waloryzacji świadczenia 500 plus. Buda zwrócił uwagę m.in. na aspekt gospodarczy.

800 plus a inflacja

- Z punktu widzenia gospodarczego mówienie o podwyższaniu wydatków i większej konsumpcji w sytuacji, w której bardzo dynamicznie wzrasta nam inflacja i mówienie o tym jeszcze dwa miesiące temu byłoby bardzo nieodpowiedzialne z punktu widzenia rynków finansowych - powiedział minister rozwoju w Radiu ZET.

- Dzisiaj jesteśmy po dwóch pełnych miesiącach obniżki inflacji. Jesteśmy po ośmiu posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, która nie podwyższyła stóp. To jest dopiero odpowiedzialny moment z punktu widzenia finansów, odpowiedzialnego państwa, żeby o tym mówić i mówić w perspektywie do przodu - zaznaczył.

Waldemar Buda był dopytywany, czy 800 plus od 1 stycznia 2024 roku nie doprowadzi do zastopowania spadku inflacji. - Wtedy będziemy mieli 8,5 (procent) inflacji i będziemy po pierwszej obniżce, albo po dwóch obniżkach, stóp procentowych. Na całym świecie inflacja będzie spadała - powiedział szef MRiT. Zdaniem Budy 800 plus "pozwoli nam się odbić gospodarczo".

Gdyby RPP rzeczywiście obniżyła stopy procentowe, to byłaby to dobra wiadomość dla osób spłacających złotowe kredyty mieszkaniowe. Dotyczy to kredytów o zmiennym oprocentowaniu, opartych m.in. o WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Analitycy HREIT wskazywali w niedawnej analizie, że w przypadku realizacji scenariusza pierwszej obniżki stóp w 2023 roku, rata kredytu może spaść o około 5 proc. do końca tego roku.

Stopy procentowe w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej podczas majowego posiedzenia zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Było to ósme posiedzenie z rzędu, kiedy RPP nie zmieniła stóp procentowych. Główna, referencyjna stopa procentowa od 8 września 2022 roku pozostaje na poziomie 6,75 proc.

PAP

Prezes Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie przewodniczący RPP Adam Glapiński zaznaczał podczas czwartkowej konferencji prasowej, że Rada nie zakończyła jeszcze cyklu podwyżek. - Jesteśmy gotowi reagować natychmiast, jeśli coś się dzieje inaczej niż przewiduje nasza projekcja, więc nie kończymy cyklu podwyżek - deklarował Glapiński.

- Jeżeli inflacja będzie się wyrywać do góry, z tego korytarza, który przewidujemy, to jesteśmy gotowi na reakcję, ale też jesteśmy gotowi zareagować w drugą stronę, jeżeli scenariusz będzie wyjątkowo dobry. Czy to będzie pod koniec tego roku? Zobaczymy, nic z góry nie można powiedzieć - dodał szef banku centralnego.

Glapiński dopytywany o możliwy termin pierwszej obniżki stóp procentowych, wspominał m.in. o ostatnich wypowiedziach w mediach niektórych członków RPP. - Wiem, że niektórzy członkowie Rady wspomnieli, że pod koniec roku taka sytuacja się może pojawić, czy w ostatnim kwartale, mógłbym się zgodzić z nimi, tylko że nie ma co tego podnosić, bo obecnie to jest dalece przedwczesne (...) - powiedział przewodniczący RPP, zastrzegając, że decyzja w sprawie stóp procentowych jest podejmowana przez dziesięcioosobową Radę.

Kolejne posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się w dniach 5-6 czerwca.

Stopy procentowe a WIBOR

Co do zasady decyzje RPP mają wpływ na wysokość wskaźników WIBOR. Stawki WIBOR zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp procentowych, które mogą się pojawić w tym okresie. Jeśli kredyt mieszkaniowy charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym, wówczas zmiany WIBOR wpływają na wysokość raty.

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym składa się bowiem z marży banku i wskaźnika WIBOR. Z kolei kredyt z okresowo stałym oprocentowaniem składa się z marży banku i stałej stopy procentowej.

Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

Obecnie WIBOR 3M jest na poziomie 6,90 proc., a WIBOR 6M 6,95 proc.

Łukasz Schreiber w "Rozmowie Piaseckiego" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb

Źródło: Radio ZET, TVN24 Biznes