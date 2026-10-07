Stopy procentowe w Polsce. RPP podjęła decyzję
Zgodnie z komunikatem banku centralnego stopy procentowe w Polsce wyniosą:
- stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;
- stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;
- stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;
- stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;
- stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.
Na wrześniowym posiedzeniu RPP zdecydowała, że utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ostatnia obniżka miała miejsce w marcu i wyniosła 25 punktów bazowych.
Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego inflacja we wrześniu wyniosła 4 proc.
Stanowisko Rady Polityki Pieniężnej
W uzasadnieniu do decyzji RPP w pierwszej kolejności zwróciło uwagę na obecną sytuację międzynarodową. "W II kw. 2026 r. roczna dynamika PKB w strefie euro przyspieszyła, a w Stanach Zjednoczonych obniżyła się, choć kształtuje się w pobliżu wieloletniej średniej. Jednocześnie, w związku z wyższymi cenami surowców energetycznych, inflacja na świecie jest wyższa niż na początku 2026 r. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, związaną w szczególności z konfliktem na Bliskim Wschodzie" - napisano po decyzji.
RPP zwróciła również uwagę na wzrost sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlanej w Polsce. "Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu - po wzroście w lipcu - obniżyła się. Jednocześnie utrzymuje się spadek zatrudnienia w tym sektorze w ujęciu rocznym" - dodano w komentarzu.
Decyzja RPP zapadała również w kontekście wzrostu inflacji. "Jednocześnie można szacować, że we wrześniu inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii nieco się obniżyła" - ocenia RPP.
Stopy procentowe w Polsce. Komentarze ekspertów
- Mimo że inflacja znalazła się powyżej górnej granicy pasma odchyleń od celu NBP, dzisiejszą decyzję RPP uważamy za właściwą. Obecne przyspieszenie inflacji wynika przede wszystkim z szoku na rynku ropy, a zmiana stóp procentowych nie miałaby wpływu na jej cenę. Jednocześnie nie widać oznak rozkręcania się spirali cenowo-płacowej, a dynamika wzrostu wynagrodzeń wyraźnie spadła - skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.
- W takiej sytuacji RPP może pozwolić sobie na pozostanie w trybie "wait and see". Dodatkowo ponowne uruchomienie programu CPN powinno obniżyć inflację w październiku o około 0,5 punktu procentowego, co daje Radzie dodatkowy czas. Dla rynku ważniejsza od samej decyzji będzie jutrzejsza konferencja Adama Glapińskiego i ewentualne sugestie dotyczące przyszłych podwyżek stóp, gdyby RPP zaczęła dostrzegać ryzyko ponownego utrwalenia presji cenowej - dodał ekspert.
Jednocześnie eksperci banku Pekao spodziewają się podwyższenia stóp w najbliższym czasie.
"Stopy procentowe dzisiaj bez zmian, ale nie na długo, bo w najbliższych miesiącach pójdą naszym zdaniem do góry" - napisali w mediach społecznościowych.
Innego zdania są eksperci PKO. "W obliczu nasilających się oczekiwań rynkowych na podwyżki, dla przyszłej ścieżki stóp kluczowe będą wyniki projekcji PKB i inflacji, którą RPP pozna w przyszłym miesiącu. Naszym zdaniem bieżące perspektywy inflacji nie wymuszają podwyżek stóp procentowych - ze względu na przejściowy charakter szoków podażowych, inflacja pod koniec 2027 znajdzie się w okolicy celu NBP" - napisali.
"Bez zaskoczeń ze strony RPP. W październiku stopy procentowe bez zmian. Uważamy, że Rada może czekać z decyzją o zacieśnieniu polityki pieniężnej, a wyceny rynkowe są zbyt agresywne" - dodają ekonomiści ING. Oni również zwracają uwagę na rolę programu CPN i obniżonej inflacji.
- RPP pomógł rząd. Ponowne uruchomienie programu CPN od 3 października obniży ceny paliw na stacjach o 14-18 procent. Szacujemy, że październikowa inflacja będzie przez to niższa o 0,6-0,8 punktu procentowego. Wrześniowe 4 procent nie będzie więc szczytem, który będzie ciągnął się przez całą jesień. To jednak ulga czysto administracyjna i krótkotrwała. Program działa do końca roku, a jego wygaszenie w styczniu podbije inflację w tym samym miesiącu, w którym dojdą noworoczne podwyżki cen - ocenia natomiast Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatan.
- W naszej ocenie do końca roku nie ma miejsca na żaden ruch stóp procentowych, ani w górę, ani w dół. Rynek patrzy na sytuację bardziej jastrzębio - dodał ekspert.