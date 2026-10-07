Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze
Sponsor serwisu:LOGO kolor biale na granatowym

Stopy procentowe w Polsce. RPP podjęła decyzję

|
pln pieniadze shutterstock_2612869397
Glapiński: NBP posiada obecnie 648 ton złota o wartości 344,8 mld zł
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe pozostaną w październiku bez zmian - poinformował Narodowy Bank Polski.

Zgodnie z komunikatem banku centralnego stopy procentowe w Polsce wyniosą:

  • stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

Na wrześniowym posiedzeniu RPP zdecydowała, że utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ostatnia obniżka miała miejsce w marcu i wyniosła 25 punktów bazowych.

Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego inflacja we wrześniu wyniosła 4 proc.

Stanowisko Rady Polityki Pieniężnej

W uzasadnieniu do decyzji RPP w pierwszej kolejności zwróciło uwagę na obecną sytuację międzynarodową. "W II kw. 2026 r. roczna dynamika PKB w strefie euro przyspieszyła, a w Stanach Zjednoczonych obniżyła się, choć kształtuje się w pobliżu wieloletniej średniej. Jednocześnie, w związku z wyższymi cenami surowców energetycznych, inflacja na świecie jest wyższa niż na początku 2026 r. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, związaną w szczególności z konfliktem na Bliskim Wschodzie" - napisano po decyzji.

RPP zwróciła również uwagę na wzrost sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlanej w Polsce. "Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu - po wzroście w lipcu - obniżyła się. Jednocześnie utrzymuje się spadek zatrudnienia w tym sektorze w ujęciu rocznym" - dodano w komentarzu.

Decyzja RPP zapadała również w kontekście wzrostu inflacji. "Jednocześnie można szacować, że we wrześniu inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii nieco się obniżyła" - ocenia RPP.

Stopy procentowe w Polsce. Komentarze ekspertów

- Mimo że inflacja znalazła się powyżej górnej granicy pasma odchyleń od celu NBP, dzisiejszą decyzję RPP uważamy za właściwą. Obecne przyspieszenie inflacji wynika przede wszystkim z szoku na rynku ropy, a zmiana stóp procentowych nie miałaby wpływu na jej cenę. Jednocześnie nie widać oznak rozkręcania się spirali cenowo-płacowej, a dynamika wzrostu wynagrodzeń wyraźnie spadła - skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

- W takiej sytuacji RPP może pozwolić sobie na pozostanie w trybie "wait and see". Dodatkowo ponowne uruchomienie programu CPN powinno obniżyć inflację w październiku o około 0,5 punktu procentowego, co daje Radzie dodatkowy czas. Dla rynku ważniejsza od samej decyzji będzie jutrzejsza konferencja Adama Glapińskiego i ewentualne sugestie dotyczące przyszłych podwyżek stóp, gdyby RPP zaczęła dostrzegać ryzyko ponownego utrwalenia presji cenowej - dodał ekspert.

Jednocześnie eksperci banku Pekao spodziewają się podwyższenia stóp w najbliższym czasie.

"Stopy procentowe dzisiaj bez zmian, ale nie na długo, bo w najbliższych miesiącach pójdą naszym zdaniem do góry" - napisali w mediach społecznościowych.

Innego zdania są eksperci PKO. "W obliczu nasilających się oczekiwań rynkowych na podwyżki, dla przyszłej ścieżki stóp kluczowe będą wyniki projekcji PKB i inflacji, którą RPP pozna w przyszłym miesiącu. Naszym zdaniem bieżące perspektywy inflacji nie wymuszają podwyżek stóp procentowych - ze względu na przejściowy charakter szoków podażowych, inflacja pod koniec 2027 znajdzie się w okolicy celu NBP" - napisali.

"Bez zaskoczeń ze strony RPP. W październiku stopy procentowe bez zmian. Uważamy, że Rada może czekać z decyzją o zacieśnieniu polityki pieniężnej, a wyceny rynkowe są zbyt agresywne" - dodają ekonomiści ING. Oni również zwracają uwagę na rolę programu CPN i obniżonej inflacji.

- RPP pomógł rząd. Ponowne uruchomienie programu CPN od 3 października obniży ceny paliw na stacjach o 14-18 procent. Szacujemy, że październikowa inflacja będzie przez to niższa o 0,6-0,8 punktu procentowego. Wrześniowe 4 procent nie będzie więc szczytem, który będzie ciągnął się przez całą jesień. To jednak ulga czysto administracyjna i krótkotrwała. Program działa do końca roku, a jego wygaszenie w styczniu podbije inflację w tym samym miesiącu, w którym dojdą noworoczne podwyżki cen - ocenia natomiast Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatan.

- W naszej ocenie do końca roku nie ma miejsca na żaden ruch stóp procentowych, ani w górę, ani w dół. Rynek patrzy na sytuację bardziej jastrzębio - dodał ekspert.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Stopy procentoweNBPRPPKREDYTY
Zobacz także:
Szczecin, Polska – sklep sieci Biedronka, szyld reklamowy.
Pracownicy Biedronki mają dość. "Kogo mam zawołać, jak nikogo nie ma?"
Z kraju
portfel pieniądze
Tak zmienią się raty kredytów. "Zła informacja dla osób, które już spłacają"
Pieniądze
OpenAI
OpenAI przeprasza. "Musimy jeszcze wiele zrobić"
Tech
biuro spotkanie praca shutterstock_2745673337
Tyle zarabia się w Polsce. Zaskakujące różnice w pensjach mężczyzn i kobiet
Pieniądze
Ropa coraz droższa. Zapasy maleją
Magazyny ropy na wyczerpaniu. "Nie ma już z czego czerpać zapasów"
Rynki
google facebook amazon app store smartfon shutterstock_2430855381
Bruksela planuje nowy podatek. Obejmie "praktycznie wszystkie duże korporacje"
Ze świata
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Tyle zapłacimy za tankowanie w czwartek. Nowe ceny paliw
Pieniądze
Fotowoltaika
Zakładali fotowoltaikę, montowali pompy ciepła. Teraz urząd ukarał ich wielką karą
Z kraju
ser deska serów
Niebezpieczna bakteria w serze. Wydano ostrzeżenie
Handel
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Energia, długi i AI. Niebezpieczne połączenie dla światowej gospodarki
Ze świata
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Polski region prymusem w całej Unii Europejskiej
Dla pracownika
JAGUAR TYPE 01 LAUNCH
Jaguar liczy na wielki przełom. "Nie wszystkim się spodoba"
Moto
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Ukraina stawia warunki przed wejściem do Unii Europejskiej
Ze świata
korek miasto ulica samochody shutterstock_2391742107
Rekord na rynku nowych aut. Kierowcy kupują coraz więcej samochodów
Moto
Warszawa, wieżowce, biurowce, centrum Warszawy, panorama Warszawy
Bank Światowy podnosi prognozy dla Polski
Z kraju
Lotto
Wysyp wygranych w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Trzy wysokie wygrane w Eurojackpota w Polsce
Pieniądze
kuchenka gazowa
Ile zapłacimy za gaz w 2027 roku. Orlen ostrzega przed podwyżkami
Pieniądze
Wall street
Wall Street bije rekordy. Dwa sektory napędzają wzrosty
Rynki
biuro praca biurowiec shutterstock_2691055793_1
Setki śmieciówek zamienione na etaty. Efekty reformy
Dla pracownika
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Na horyzoncie rewolucja na rynku mieszkaniowym. Ceny mieszkań poszybują?
Nieruchomości
Elon Musk
Dobra passa SpaceX wyniosła majątek Elona Muska na nowy poziom
Pieniądze
google shutterstock_2773878519
Google sięga po energię jądrową. Umowa na 20 lat
Tech
Adam Glapiński
Podwyżki w Narodowym Banku Polskim. Ile zarobi prezes Adam Glapiński
Pieniądze
shutterstock_2593216809
Ataki na banki i wycieki danych. "Poważne obawy i niepokój społeczeństwa"
Tech
Dario Amodei - prezes firmy Anthropic, największej konkurentki OpenAI
Tyle zarabia szef giganta AI
Tech
Awaria na stacji Orlen
Najpierw "cuda na Orlenie", potem awaria. Teraz zatrzymania
Z kraju
social media telefon smartfon shutterstock_2709057487
Platformy społecznościowe kwestionują żądania brytyjskiego regulatora
Tech
Kontrast - ogromne osiedle nowych bloków (wieżowców) wybudowane wśród domów jednorodzinnych. Nova Graniczna Rzeszów - najszybciej rozwijające się miasto w Polsce poza Warszawą
Urzędnik może zapukać do drzwi. Rusza fala kontroli
Z kraju
Pentagon
Pentagon przekroczył termin. "Nie można po prostu podłączyć i uruchomić"
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica