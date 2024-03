czytaj dalej

Fed pozostawił stopy procentowe w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 procent. W komunikacie po posiedzeniu napisano, że obniżki stóp procentowych w USA będą dopiero, gdy będzie pewność, że inflacja zmierza do celu. Rezerwa Federalna zgodnie z oczekiwaniami nie zmieniła stóp proc., ale zasygnalizowała, że do końca 2024 roku możliwe są trzy obniżki stóp proc., co spotkało się z pozytywną reakcją rynku. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów, a Dow ustanowił historyczny rekord.