Dobre prognozy dla kredytobiorców. "Oczekiwania wzrosły"

Stopy procentowe pozostają na tym samym poziomie od 8 września 2022 roku. Ekonomiści największych banków w Polsce są jednak zgodni, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w tym roku zdecyduje się obniżanie stóp procentowych. Różnice dotyczą jednak terminu luzowania polityki pieniężnej i skali obniżek. Zebraliśmy aktualne prognozy.

Główna, referencyjna stopa procentowa od 8 września 2022 roku pozostaje na poziomie 6,75 procent. Najbliższe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 12-13 września. Część ekonomistów spodziewa się, że już w przyszłym miesiącu dojdzie do pierwszej obniżki stóp procentowych.

Stopy procentowe w Polsce

"Słaba koniunktura i zbliżająca się do jednocyfrowych poziomów inflacja będą dla RPP argumentami za rozpoczęciem cyklu obniżek stóp procentowych po wakacjach. Wynik PKB (Produkt Krajowy Brutto) w 2kw23 okazał się gorszy niż przewidywany w lipcowej projekcji NBP (-0,1 proc. r/r), a perspektywy na 2poł23 także obarczone są coraz większym ryzykiem w dół. Spodziewamy się, że we wrześniu RPP obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych" - napisali ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Projekcja NBP wskazywała na -0,1 proc. r/r w II kw., więc niższy faktyczny odczyt może sprawić, że RPP będzie bardziej zdeterminowana do rozpoczęcia obniżek stóp już w tym roku. Oczekujemy, że główna stopa zostanie obniżona w sumie o 75 pb do końca 2023 r." - wtórują ekonomiści Santander Bank Polska.

Również zdaniem ekonomistów Credit Agricole "słabsze dane o PKB wsparciem dla scenariusza obniżek stóp procentowych". "Dane wspierają nasz scenariusz, zgodnie z którym stopy procentowe zostaną obniżone łącznie o 50pb do końca roku" - dodali.

Główny Urząd Statystyczny podał w tym tygodniu, że PKB Polski zmniejszył się w drugim kwartale 2023 roku o 0,5 procent, licząc rok do roku. Nowe dane o inflacji bazowej, po wyłączeniu cen żywności i energii, opublikował również Narodowy Bank Polski. Zgodnie z nimi, inflacja bazowa w lipcu 2023 roku spadła do 10,6 procent z 11,1 procent miesiąc wcześniej.

W ocenie ekonomistów mBanku dane o PKB to "nowy, gołębi element układanki dla RPP", choć przedstawiciele tego banku spodziewają się obniżki stóp w październiku. Gołębiem określa się kogoś, kto opowiada się za niższymi stopami procentowymi. Jastrząb to osoba, która uważa za priorytetowe utrzymanie niskiej inflacji.

"Słabsze wyniki PKB sugerują jednak ryzyka na szybsze cięcie już we wrześniu. Symptomatyczne jest, że pojawiają się komentarze, że cięcie stóp zostanie przeprowadzone nawet bez formalnego spełnienia warunku jednocyfrowej inflacji. Jeden miesiąc w tę czy inną stronę nie ma znaczenia z punktu widzenia polityki pieniężnej. Rozwadnia jednak przekaz prezesa na punktach zwrotnych cyklu ("szkolny błąd" 2021 roku vs "jednocyfrowa inflacja" roku 2023)" - ocenili ekonomiści mBanku.

Analitycy Banku Pekao spodziewają się, że w tym roku RPP może się zdecydować na 3-4 obniżki stóp procentowych. "Przez ostatnie dni analitycy dokonali wreszcie zaległych rewizji prognoz makro. W momencie pierwszej obniżki i ton komentarzy, i reakcja rynków nie będą sugerowały, że to błędny ruch i oderwany od fundamentów. Zobaczycie" - napisali przedstawiciele tego banku w serwisie X (dawniej Twitter).

"Rynek wierzy"

- Rynek wierzy, że we wrześniu dojdzie do obniżek stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Poza tym rynek wycenia, że do końca roku na każdym posiedzeniu RPP będzie obniżać stopy procentowe o 25 punktów bazowych - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową strateg z Biura Strategii Rynkowych PKO BP Mirosław Budzicki.

W jego ocenie oczekiwania rynku co do tempa obniżek stóp procentowych zmieniły się po lipcowym posiedzeniu RPP oraz konferencji RPP. - Wcześniej, przed lipcowym posiedzeniem, rynek oczekiwał w tym roku obniżek na mniejszym poziomie, rzędu 0,75 punktu procentowego. Po posiedzeniu te oczekiwania wzrosły - powiedział strateg PKO BP.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że rynkowe wyceny instrumentów finansowych wskazują, że także w przyszłym roku będzie kontynuowany cykl obniżek stóp procentowych. - W pierwszym kwartale 2024 roku rynek oczekuje obniżki o około 0,5 punktu procentowego, zaś w dalszej części roku o 1 punkt procentowy. Tym samym w całym roku 2024 obniżki wyniosłyby 1,5 punktu procentowego - wskazał Mirosław Budzicki.

Gdyby oczekiwania rynku co do skali obniżek stóp procentowych się sprawdziły, to do końca 2024 roku stopa referencyjna zostałaby obniżona do 4,25 procent. - Skala tych oczekiwań jest bardzo duża, bo oznacza, że rynek wycenia już w dużej części cały cykl obniżek stóp procentowych. Tymczasem jest ryzyko, że RPP nie zdecyduje się na tak mocne luzowanie polityki pieniężnej. Ciężko zakładać, żeby RPP tak szybko obniżała stopy procentowe, kiedy inflacja będzie spadać stopniowo i powoli, a jej poziom w większym stopniu będzie zależeć od inflacji bazowej - ocenił Budzicki.

Dodał, że oczekiwania PKO BP co do skali i przebiegu cyklu obniżek stóp procentowych odbiegają od tego, co można oszacować na podstawie notowań rynkowych instrumentów finansowych. - Nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych na wrześniowym posiedzeniu, chociaż prawdopodobieństwo szybszego ruchu jest bardzo wysokie. Poza tym sądzimy, że umiarkowana dynamika spadku inflacji będzie w kolejnych okresach przemawiać za bardziej umiarkowanymi od oczekiwań rynku decyzjami RPP - wyjaśnił strateg w największym banku w Polsce.

PAP

Raty kredytów mogą spaść

Choć stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie, to część kredytobiorców, których oprocentowanie zobowiązania było lub będzie aktualizowane w najbliższych dniach, może zobaczyć obniżki rat. Dotyczy to osób, które posiadają złotowe kredyty o zmiennym oprocentowaniu.

Ma to związek ze spadkiem w ostatnich tygodniach wartości wskaźników WIBOR 3M i WIBOR 6M.

WIBOR 3M wynosi obecnie 6,69 procent.

WIBOR 3M w ostatnich trzech miesiącach stooq.pl

WIBOR 6M wynosi 6,54 procent.

WIBOR 6M w ostatnich trzech miesiącach stooq.pl

Kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR 3M oznacza aktualizację oprocentowania kredytu co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes