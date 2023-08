Stopy procentowe w Polsce. Podwyżki mogą wrócić bardzo szybko, jest prognoza

Stopy procentowe NBP w najbliższych miesiącach mają spaść. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) już w 2024 roku może jednak powrócić do podwyżek. Tak wynika z prognoz ekonomistów mBanku, którzy spodziewają się braku postępu w spadkach inflacji w przyszłym roku. "W ciągu roku rozluźnienie polityki pieniężnej może zostać odwrócone" - czytamy w najnowszej analizie przedstawicieli tego banku.

Najbliższe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 12-13 września. Część ekonomistów spodziewa się, że już w przyszłym miesiącu może dojść do pierwszej obniżki stóp procentowych. W tym gronie są m.in. ekonomiści mBanku.

"Cykl podwyżek został oficjalnie zakończony, a forward guidance (kierunek polityki monetarnej NBP) wzmocniony. Zejście inflacji do poziomów jednocyfrowych będzie podstawą do obniżek stóp. Spodziewamy się, że pierwsza redukcja stóp w skali 25pb pojawi się we wrześniu" - czytamy w komentarzu przedstawicieli tego banku.

Prognozują oni, że inflacja spadnie w okolicę 10 proc. rok do roku we wrześniu. "Potencjał do dalszych spadków wyczerpie się w I kwartale 2024 roku. Inflacja bazowa może obniżyć się naszym zdaniem w okolicę 8 proc. na koniec roku" - ocenili ekonomiści mBanku.

Stopy procentowe 2024

Co ciekawe, zdaniem ekonomistów mBanku "w ciągu roku rozluźnienie polityki pieniężnej może jednak zostać odwrócone (brak postępu w spadkach inflacji)". Podali przy tym, że w horyzoncie roku rynek wycenia obniżki stóp procentowych o 210 punktów bazowych.

Główna, referencyjna stopa procentowa od 8 września 2022 roku pozostaje na poziomie 6,75 proc. Z tabeli dołączonej do analizy wynika, że przedstawiciele mBanku spodziewają się, iż do końca 2023 roku stopa referencyjna pójdzie w dół do 6,25 proc., co oznaczałoby spadek o 50 punktów bazowych. W pierwszych miesiącach 2024 roku ma dojść do kolejnych obniżek. Stopa referencyjna na koniec pierwszego półrocza przyszłego roku ma być na poziomie 5,50 proc.

Ekonomiści mBanku spodziewają się, że w trzecim kwartale 2024 roku dojdzie do podwyżki stóp procentowych. Z ich prognoz wynika, że stopa referencyjna na koniec przyszłego roku będzie wynosiła 6 proc.

