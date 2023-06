Stopy procentowe w Polsce. Jest prognoza wielkiej agencji

czytaj dalej

Rusza nowy nabór wniosków do programu Dobry start, czyli tak zwane 300 plus na wyprawkę szkolną. - Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 roku. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września - zaznaczyła prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Wsparcie przysługuje raz w roku.