O ile mogą wzrosnąć raty kredytów? Wyliczenia

We wtorek odbędzie się kolejne posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści są przekonani, że dojdzie do kolejnej podwyżki, co przełożyłoby się na wzrost płaconych rat. Poniżej przedstawiamy wyliczenia potencjalnych wysokości rat kredytów mieszkaniowych przygotowane przez głównego analityka HRE Investments Bartosza Turka. Wyższe raty zapłacą również frankowicze.

Ekonomiści nie mają wątpliwości, że dojdzie do kolejnej podwyżki. Większość z nich spodziewa się wzrostu stopy referencyjnej NBP o 50 punktów bazowych do poziomu 3,25 procent. Są jednak także głosy wskazujące na możliwość bardziej zdecydowanej reakcji banku centralnego na szybko słabnącego złotego i perspektywę podwyższonej inflacji.

"Najbardziej prawdopodobny scenariusz, to ten, w którym podstawowa stopa rośnie o 0,5 pkt. proc. Większe zmiany byłyby efektem obaw o notowania złotego, który jest w ostatnich dniach ofiarą negatywnej zmiany sentymentu inwestorów do naszego regionu. Mam poważne wątpliwości czy podwyżka stóp o 0,75 pkt. proc. czy 1 pkt. proc. faktycznie pomogła notowaniom złotego na dłużej. Zbyt mocne i zbyt szybkie podwyżki stóp procentowych bez wątpienia uderzyłoby natomiast w dynamikę wzrostu gospodarczego. Rada Polityki Pieniężnej stoi dziś przed jeszcze trudniejszym wyzwaniem niż przed miesiącem" - stwierdził Bartosz Turek w komentarzu przesłanym TVN24 Biznes.

Decyzje RPP mają wpływ na WIBOR (trzymiesięczny, sześciomiesięczny), co jednocześnie przekłada się na raty kredytów. Dlatego w przypadku kolejnej podwyżki stóp procentowych należy oczekiwać wyższych rat kredytów złotowych.

Od maja 2020 roku do września 2021 roku główna stopa procentowa w Polsce była najniższa w historii i wynosiła 0,10 procent. W październiku główna stopa banku centralnego wzrosła z 0,1 do 0,5 procent. Była to pierwsza podwyżka od maja 2012 roku. W listopadzie główna stopa procentowa wzrosła o 75 punktów bazowych. Z kolei w grudniu, styczniu i lutym - łącznie o 150 punktów bazowych.

Stopa referencyjna NBP jest obecnie na poziomie 2,75 procent, czyli na najwyższym poziomie od czerwca 2013 roku.

O ile wzrosną raty kredytów?

Główny analityk HRE Investments Bartosz Turek przygotował wyliczenia potencjalnych wysokości rat kredytów mieszkaniowych zaciągniętych na 25 lat z marżą na poziomie 2,6 proc. po ewentualnej podwyżce stóp procentowych we wtorek.

Z szacunków wynika, że po wzroście stopy referencyjnej o 50 punktów bazowych - tak jak spodziewa się większość ekonomistów - do 3,25 proc. rata kredytu na kwotę 200 tys. zł wzrośnie z 1335 zł do 1398 zł. Oznacza to wzrost miesięcznych rat o 63 zł. W przypadku zadłużenia na kwotę 300 tys. zł będzie to wzrost o 94 zł - z 2003 zł do 2097 zł.

HRE Investments

Z kolei rata kredytu na kwotę 500 tys. zł urośnie o 157 zł - z 3339 zł do 3496 zł. Dla porównania przed pierwszą październikową podwyżką rata w przypadku takiego kredytu wynosiła ponad 1000 zł mniej, bo 2322 zł.

Różnica jest tym większa, im większa jest kwota zaciągniętego długu. Ci, którzy spłacają kredyt na kwotę 1 mln zł, zapłacą miesięcznie 6991 zł, czyli o 314 zł więcej.

HRE Investments

Część prognoz przewiduje wzrost stopy referencyjnej NBP nawet o 100 punktów bazowych do 3,75 proc. W przypadku realizacji takiego scenariusza rata kredytu na kwotę 200 tys. zł wzrośnie o 127 zł - do 1462 zł. Kredytobiorcy mający zadłużenie w wysokości 300 tys. zł zapłacą o 190 zł więcej - 2194 zł miesięcznie.

W przypadku kredytu na kwotę 500 tys. zł będzie to wzrost o 317 zł - do 3656 zł. Rata kredytu na kwotę 1 mln zł wzrośnie zaś o 635 zł. Taki kredytobiorca zapłaci miesięczną ratę w wysokości 7312 zł.

Wyższe raty frankowiczów

Wyższe raty kredytów płacą również frankowicze. Poniedziałek jest kolejnym dniem osłabiania złotego. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić ponad 4,97 zł. W ciągu ostatnich dziesięciu dni, kurs na parze CHF/PLN poszedł w górę o ponad 13 proc.

"Przełożenie kursu franka na wysokość rat jest natychmiastowe. Raty kredytów w helweckiej walucie mogą być w tym miesiącu lekko licząc o 10-15 proc. wyższe niż w lutym" - wskazał Turek.

CHF/PLN

