Stopy procentowe w Polsce. "Na horyzoncie widać już zmianę"

Stopy procentowe pozostają na tym samym poziomie od 8 września 2022 roku. Ekonomiści zwracają uwagę, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) "zaczęła sygnalizować cięcia stóp jesienią i to właśnie wyceniają już rynki stopy procentowej". Zebraliśmy prognozy ekonomistów największych banków w Polsce przed majowym posiedzeniem RPP, które rozpocznie się we wtorek.

We wtorek, 9 maja, rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Decyzję w sprawie stóp procentowych powinniśmy poznać w środę. Główna, referencyjna stopa procentowa od 8 września 2022 roku pozostaje na poziomie 6,75 proc.

Rada nie zmieniała wysokości stóp procentowych, począwszy od październikowego posiedzenia. Co czeka nas w maju? Zebraliśmy prognozy ekonomistów.

Stopy procentowe - maj 2023

Ekonomiści Banku Pekao podkreślili, że choć "Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawi stopy bez zmian", to "na horyzoncie widać już (planowaną) zmianę w polityce pieniężnej". "Rada zaczęła sygnalizować cięcia stóp jesienią i to właśnie wyceniają już rynki stopy procentowej. W przeciwieństwie do marca (gdy za ruch odpowiadały problemy sektora bankowego w USA), teraz kluczowe okazały się sygnały z RPP" - zwrócili uwagę.