Podwyżka stóp procentowych może być duża. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Rada Polityki Pieniężnej w czwartek ma podjąć decyzję dotyczącą stóp procentowych. Ekonomiści przewidują znaczny wzrost, podobny do tego z kwietnia, gdy podwyżka wyniosła 1 punkt procentowy. Jaki będzie to miało wpływ na raty kredytów? Wyjaśnia to Jarosław Sadowski z Expander Advisors.

Rada Polityki Pieniężnej podczas kwietniowego posiedzenia podniosła stopy procentowe o 100 punktów bazowych. Główna, referencyjna stopa procentowa poszła w górę do poziomu 4,50 procent. To najwyższy poziom od listopada 2012 roku.

Ekonomiści nie mają wątpliwości, że 5 maja RPP po raz ósmy z rzędu podniesie stopy procentowe. Wielu oczekuje, że w czwartek drugi raz z rzędu stopy wzrosną o 100 punktów bazowych.

Stopy, WIBOR, raty

Co do zasady decyzje RPP mają wpływ na WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się bowiem z dwóch elementów: marży banku i wskaźnika WIBOR. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

Jednocześnie, na co wcześniej zwracał uwagę w rozmowie z portalem TVN24 Biznes Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, WIBOR trzymiesięczny wycenia podwyżki stóp procentowych w ciągu najbliższych trzech miesięcy, a sześciomiesięczny wycenia podwyżki stóp w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, dlatego stawki WIBOR mogą być wyższe od stopy referencyjnej.

Co z ratami kredytów?

Czy w tej sytuacji czwartkowa decyzja RPP będzie oznaczała wyższe raty kredytów? Niekoniecznie. Jak wyjaśnia Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors WIBOR 3M, który znajduje się obecnie na poziomie 6,14, już uwzględnia część kolejnych podwyżek stóp procentowych.

"Nie ma znaczenia, czy stopa referencyjna NBP w maju wzrośnie do 5,5 proc. czy do 6 proc., bo WIBOR już to uwzględnia w obecnej wartości" - uważa ekspert. Oznacza to, że nawet w przypadku scenariusza zakładającego podwyżkę stóp o 1 punkt procentowy (do 5,5 proc.) raty kredytów mogą się na razie nie zmienić.

Z zestawienia przygotowanego przez Sadowskiego wynika, że na tym etapie dopiero znaczniejsze ruchy RPP mogą wpłynąć na podwyżki rat.

Poniższa tabela to symulacja dla kredytu udzielonego w październiku 2021 r. na kwotę 300 000 zł na 25 lat. Jego rata początkowo wynosiła 1440 zł, przy obecnym poziomie stawki WIBOR 3M to 2506 zł.

Zmiany rat kredytów - scenariusze Expander Adivosors

Stopy i raty w przyszłości

Jarosław Sadowski wskazuje jednocześnie, że majowa decyzja może nie zakończyć cyklu podwyżek. "Notowania kontraktów terminowych sugerują, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy WIBOR 3M może wynieść 7,6 proc. W takim przypadku rata wspomnianego kredytu wyniosłaby 2806 zł" - wyjaśnił

Dodał, że "wzrost raty może być różny w zależności od kwoty zadłużenia i okresu spłaty", a "najmocniej wzrosną raty tych kredytów, które mają długi okres i wysokie zadłużenie".

Dla przykładu jeśli ktoś w październiku pożyczył 700 000 zł na maksymalny okres 35 lat, to jego rata wzrosła z 2593 zł do 5273 zł, a więc ponad 2-krotnie. "W takiej sytuacji na ratę trzeba co miesiąc wydawać aż o 2680 zł więcej niż na początku" - wyliczył analityk.

