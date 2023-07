KNF ostrzega banki przed nowym ryzykiem. "Liczymy na odpowiedzialną postawę"

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec czerwca br. skierował do banków "stanowisko dotyczące ryzyka przedpłaty w umowach o kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową". Co należy rozumieć przez "ryzyko przedpłaty"?

- Przedpłata to wcześniejsza w stosunku do uzgodnionego harmonogramu spłata całości lub części salda kredytu hipotecznego przez kredytobiorcę. Może ona nastąpić ze środków własnych albo w wyniku zrefinansowania kredytu, tj. jego spłaty innym kredytem hipotecznym zaciągniętym z reguły w innym banku - wyjaśnił TVN24 Biznes Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UKNF.

Banki widzą ryzyko

UKNF chce ograniczyć udział kredytów z oprocentowaniem zmiennym

Pierwsze banki wprowadziły zmiany

"Liczymy na odpowiedzialną postawę banków"

Co ważne, banki nie muszą wprowadzać do zasad zawartych w czerwcowym stanowisku UKNF. Urząd liczy jednak na "odpowiedzialną postawę".

- Skierowane przez UKNF pismo do banków to wyraz oczekiwań co do wdrożenia i stosowania przez nie dobrych praktyk ograniczających ryzyko na rynku kredytów hipotecznych. To jeszcze nie jest rekomendacja nadzorcza w sensie prawnym, ale wskazanie kierunku, w jakim biznes bankowy powinien podążać, w celu ograniczenia tego ryzyka - poinformował Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej UKNF.