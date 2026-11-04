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Ryzyko podwyżek stóp procentowych. Co z ratami kredytów?

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Prof. Joanna Tyrowicz, członkini RPP o inflacji i stopach procentowych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
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Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu ponownie pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Rynek spodziewa się jednak podwyżek, co już teraz przekłada się na oprocentowanie niektórych kredytów - wynika z analizy portalu Rankomat.pl. Oto, jak może zmienić się wysokość rat kredytu po decyzji RPP.

"Oczekiwania podwyżek już teraz podnoszą oprocentowanie stałe nowych kredytów hipotecznych, które jest niemal o 1 pkt. proc. wyższe iż oprocentowanie zmienne. W jednym z analizowanych banków rata kredytu z oprocentowaniem stałym jest aż o 315 zł wyższa niż takiego samego kredytu z oprocentowaniem zmiennym" - czytamy w analizie.

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Zmiany rat kredytu

Publikacja wstępnych danych o inflacji za październik wywołała spadki notowań kontaktów FRA (w których banki i inwestorzy zabezpieczają się przed zmianą WIBOR-u w przyszłości). "Rynek ocenia więc ryzyko podwyżek jako mniejsze, ale nie zerowe" - stwierdzają eksperci. Z notowań wynika, że za dziewięć miesięcy WIBOR 3M może wzrosnąć do 4,66 proc..

Gdyby tak się stało, rata przeciętnego kredytu, czyli 500 000 zł na 30 lat, udzielonego w tym roku z oprocentowaniem zmiennym, wzrosłaby z 2902 zł do 3147 zł, czyli o 245 zł.

Jak mogą zmienić się raty kredytów z oprocentowaniem opartym o WIBOR 3M
Jak mogą zmienić się raty kredytów z oprocentowaniem opartym o WIBOR 3M
Źródło zdjęcia: Rankomat.pl

Różnice w stałym i zmiennym oprocentowaniu

Zdaniem ekspertów te prognozy to nie tylko ostrzeżenie na przyszłość.

"Ryzyko podwyżek stóp w przyszłym roku już teraz podnosi raty nowych kredytów ze stałym oprocentowaniem. Z najnowszych danych NBP wynika, że we wrześniu różnica między oprocentowaniem stałym i zmiennym wynosiła 0,31 pkt proc. Obecnie w ofertach niektórych banków ta różnica jest już znacznie większa i zbliża się do 1 pkt proc" - wymieniają eksperci.

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Z kraju

"Przykładowo jeden z banków oferuje oprocentowanie stałe na poziomie 6,5 proc., a zmienne 5,52 proc. W efekcie rata kredytu ze stałym oprocentowaniem jest o 315 zł wyższa (3160 zł wobec 2845 zł). Dotyczy to przeciętnego kredytu na 500 000 zł na 30 lat. Stała stawka jest tak wysoka, ponieważ zwykle obowiązuje przez 5 lat. Bank musi więc uwzględnić w niej ryzyko podwyżek stóp w całym tym okresie" - tłumaczą analitycy Rankomat.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
KREDYTYRPPStopy procentowe
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