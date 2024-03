Dwa głosy w sprawie stóp procentowych. "Niecierpliwie czekam na możliwość głosowania"

Stopy procentowe pozostają na obecnym poziomie od października 2023 roku. Kredytobiorcy wyczekują obniżek, które przyczyniłoby się do zmniejszenia rat kredytów mieszkaniowych. W poniedziałek pojawiły się nowe wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, w których wskazano, kiedy może dojść do zmiany wysokości stóp procentowych.

Marcowe posiedzenie było piątym z rzędu, kiedy Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Decyzja ta była zgodna z rynkowymi oczekiwaniami. Główna, referencyjna stopa procentowa NBP od 5 października 2023 roku wynosi 5,75 procent.

PAP

Stopy procentowe w Polsce

Zdaniem członka Rady Ireneusza Dąbrowskiego stopy procentowe mogą pozostać na obecnym poziomie nawet do końca 2025 roku.

- Choć inflacja mierzona wskaźnikiem CPI (inflacja konsumencka podawana przez GUS - red.) wygląda bardzo dobrze, w zasadzie jesteśmy w celu inflacyjnym – być może dokładnie w celu, a na pewno w paśmie odchyleń, to ostatni etap dezinflacji jest najtrudniejszy. Inflacja bazowa jest wciąż podwyższona (...). To pokazuje, że jądro inflacji, najważniejsze elementy efektów drugiej rundy jeszcze się nie wygasiły i wciąż są niepokojące. Wobec tego z obniżką stóp trzeba poczekać do momentu, gdy będziemy przekonani o trwałym obniżeniu inflacji, również bazowej, w rozsądnym horyzoncie - ocenił Dąbrowski.

Z oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w lutym 2024 roku wyniosła 2,8 proc., licząc rok do roku. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy. Tymczasem inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w minionym miesiącu obniżyła się do 5,4 proc. rok do roku.

Inflacja w Polsce PAP/Maciej Zieliński

Zdaniem Dąbrowskiego obecnie sprawę trwałego obniżenia inflacji "komplikuje dodatkowo przywrócenie 5 procent VAT na żywność, co zaburzy nam trochę bieżące ceny i podniesie CPI".

- To ewidentnie jeszcze nie jest koniec walki z inflacją. W związku z tym nie widzę powodu, żeby w tej chwili obniżać stopy procentowe. Moim zdaniem jest wysokie prawdopodobieństwo, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2024 roku, a w 2025 roku takie prawdopodobieństwo też jest wyraźnie większe od 50 procent względem scenariuszy obniżek - powiedział członek RPP.

Jako główne zagrożenie dla dezinflacji Dąbrowski widzi brak wygaszenia spirali cenowo-płacowej, m.in. w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym.

"Niecierpliwie czekam na możliwość głosowania za dalszą obniżką"

Nieco odmienne stanowisko w sprawie stóp procentowych prezentuje inny członek RPP Wiesław Janczyk. W jego ocenie już w trzecim kwartale br. "mogą się pojawić wystarczające przesłanki do rewizji stóp".

"Żeby działać w tym oczekiwanym przez wszystkich kierunku obniżania stóp procentowych i utrzymania niskiej inflacji musimy mieć przekonanie, że wysoka inflacja CPI została pokonana w sposób trwały. W obecnej sytuacji ewentualne dalsze znoszenie tarcz antyinflacyjnych szczególnie na energię będzie miało koronny wpływ na te decyzje" - napisał Janczyk, w odpowiedzi na pytania PAP Biznes.

"Dzisiaj, bez jasnego przekazu i deklaracji rządu w tej sprawie, a także bez określenia wpływu polityki 'Zielonego Ładu' na ceny energii i żywności, trudno odpowiedzialnie rysować scenariusz szybkiej obniżki stóp procentowych NBP. Sądzę, że w trzecim kwartale br. mogą się pojawić wystarczające przesłanki do rewizji stóp" - dodał.

Zapytany o przestrzeń do cięcia stóp w 2025 roku Janczyk napisał: "Chciałbym, żeby to było minimalnie 100 pb. lub więcej".

Odnosząc się do polityki Fedu (amerykański odpowiednik NBP - red.) i Europejskiego Banku Centralnego Janczyk wskazał, że decyzje o obniżkach stóp w strefie euro i USA przesuwane były na kolejne miesiące. "Dla mnie bardzo ważne jest to, aby nasi inwestorzy i konsumenci korzystający z polskiego kapitału mieli jak najszybciej warunki kosztowe jego dostępu zbliżone do tych w strefie euro. Niecierpliwie czekam na możliwość głosowania za dalszą obniżką stóp procentowych" - podkreślił członek RPP.

Do tej wypowiedzi odnieśli się ekonomiści mBanku. "Przecież członek RPP może złożyć wniosek i będzie głosowanie. O co chodzi?" - zapytali przedstawiciele tego banku we wpisie w serwisie X.

Najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP zaplanowano w dniach 3-4 kwietnia. Aby obniżka stóp procentowych stała się faktem, to taki wniosek musi uzyskać poparcie większości członków RPP.

Na decyzje RPP czekają zwłaszcza posiadacze złotowych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Wskaźniki WIBOR 3M i WIBOR 6M, od których zależy wysokość oprocentowania kredytu, zawierają bowiem w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp procentowych, które mogą pojawić się w najbliższych trzech lub sześciu miesiącach.

PAP/Maciej Zieliński

Autorka/Autor:mb/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl