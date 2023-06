Stopy procentowe bez zmian. RPP wyjaśnia przyczyny decyzji

Komunikat po czerwcowym posiedzeniu RPP

Dodała, że "do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie dynamiki PKB , w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu" i "w efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP".

Stopy procentowe - czerwiec 2023

Ekonomiści uważają, że jeśli dojdzie w tym roku do obniżek stóp, to nastąpi to dopiero w drugiej połowie roku. Część analityków uważa, że warunki do obniżek pojawią się w przyszłym roku.