O ile wzrosną stopy procentowe w Polsce? Najnowsza prognoza amerykańskiego banku

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) 8 czerwca podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści Goldman Sachs prognozują, że Rada podwyższy główną stopę referencyjną o 75 punktów bazowych - do poziomu 6,00 procent. Byłby to najwyższy poziom od czerwca 2008 roku.

Podczas majowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna wzrosła do 5,25 proc. Najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się w kolejną środę, 8 czerwca.

We wtorek Główny Urząd Statystyczny podał we wstępnym szacunku, że w pierwszym kwartale br. tempo wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) wyniosło 8,5 proc. rok do roku. Z kolei ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022 roku wzrosły o 13,9 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyły się o 1,7 proc.

Inflacja w Polsce PAP

Stopy procentowe w Polsce - prognozy Goldman Sachs

Do tych danych odnieśli się ekonomiści banku Goldman Sachs, którzy przyznali, że są "zaskoczeni" wynikiem inflacji na poziomie 13,9 proc. w ujęciu rocznym. W komentarzu przypomniano, że rynek spodziewał się wzrostu inflacji o 13,6 proc. rok do roku.

"Stopień, w jakim inflacja w Polsce nadal zaskakuje (...), nie tylko podkreśla intensywność presji cenowej, ale także jej bezprecedensowość" - wskazali. "Prognostycy nadal mają trudności z wyjaśnieniem i uchwyceniem bieżących zmian inflacji" - zaznaczyli ekonomiści. Według Goldman Sachs inflacja w "nadchodzących miesiącach" będzie dalej rosnąć. Bazowy scenariusz przewiduje, że w czerwcu wyniesie ona 14,5 proc. rok do roku.

W związku z rosnącą inflacją "NBP będzie kontynuować zacieśnianie polityki pieniężnej", uważają analitycy banku. "Prognozujemy podwyżkę stóp procentowych o 75 pb do poziomu +6,00 proc. na czerwcowym posiedzeniu RPP" - napisano. Podwyżki o 75 punktów bazowych spodziewają się również ekonomiści mBanku.

Według Goldman Sachs stopy procentowe w tym roku osiągną poziom 7,00 proc.

Ekonomiści odnieśli się także do umocnienia złotego. "Kluczowy wpływ na to, jak bardzo NBP będzie zacieśniał politykę pieniężną, będą miały zmiany kursu walutowego, dlatego sądzimy, że ostatnie umocnienie złotego będzie mile widziane przez decydentów" - wskazano. "NBP będzie musiał zachować czujność i utrzymać swoje stosunkowo jastrzębie nastawienie, aby doprowadzić do trwałej aprecjacji kursu walutowego" - podkreślili ekonomiści.

Stopy procentowe a raty kredytów

Decyzje RPP mają wpływ na WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się z dwóch elementów: marży banku i wskaźnika WIBOR. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

WIBOR 3M jest obecnie na poziomie 6,56 procent, a WIBOR 6M - na poziomie 6,77 procent. Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, zwracał wcześniej uwagę, że WIBOR 3M już teraz uwzględnia część kolejnych podwyżek stóp procentowych.

WIBOR 3M w ciągu ostatniego roku stooq.pl

O tym, że WIBOR wyprzedza decyzje RPP, mówił również w TVN24 BiS Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. - Rynek już dyskontuje nie tylko majową podwyżkę, ale także tę, która może nastąpić w czerwcu, niewykluczone, że też w lipcu - wskazywał Turek.

Autor:mb/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes