"Potencjalnie najbardziej wrażliwi na wzrost stóp". Wiceprezes NBP wskazuje grupę

Stopy procentowe. Wiceprezes NBP o odporności kredytobiorców

Stopy procentowe w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej na początku czerwca tego roku podniosła stopy procentowe o 75 pb. Tym samym stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Wzrosły także stopa redyskontowa weksli – do 6,05 proc. - oraz stopa dyskontowa weksli - do 6,1 proc. Była to dziewiąta z rzędu podwyżka w cyklu rozpoczętym w październiku 2021 r.