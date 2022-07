O ile mogą wzrosnąć raty kredytów? Wyliczenia

Główna, referencyjna stopa procentowa NBP pójdzie w górę o 50 punktów bazowych. O ile wzrosłyby miesięczne raty kredytów, gdyby wskaźnik WIBOR 3M wzrósł tak jak podstawowa stopa procentowa? Poniżej przedstawiamy wyliczenia przygotowane przez głównego analityka HRE Investments Bartosza Turka.

Rada Polityki Pieniężnej podczas czwartkowego posiedzenia podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych. Główna, referencyjna stopa procentowa pójdzie w górę do poziomu 6,50 procent. Będzie to najwyższy poziom od sierpnia 2004 roku. Uchwała wejdzie w życie w piątek.

- Trudno powiedzieć, że to jest w pełni pozytywna informacja (dla kredytobiorców - red.), bo do podwyżki stóp procentowych doszło, a więc w związku z tym, można się spodziewać, że raty kredytów jednak jeszcze dalej będą rosły, ale bez wątpienia pozytywnym zaskoczeniem jest to, że mamy podwyżkę o 50 punktów bazowych, a nie 75, 100, czy więcej - mówił w TVN24 BiS Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Stopy procentowe a WIBOR

Co do zasady decyzje RPP mają wpływ na WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się bowiem z dwóch elementów: marży banku i wskaźnika WIBOR. Jeśli kredyt mieszkaniowy charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym, wówczas zmiany WIBOR wpływają na wysokość raty.

Część banków stosuję stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

WIBOR 3M jest obecnie na poziomie 7,12 procent, a WIBOR 6M wynosi 7,41 procent.

Notowania wskaźnika WIBOR 3M w ciągu ostatniego roku stooq.pl

Powyższe stawki zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp, które mogą się pojawić w tym okresie. Oznacza to, że jeśli mieliśmy lub będziemy mieli w ostatnich dniach aktualizowaną wysokość rat, lipcowa podwyżka stóp już jest w niej zawarta.

- Normą jest, że WIBOR trzymiesięczny od podstawowej stopy procentowej różni się o około 20-25 punktów bazowych, czyli w sumie cały czas WIBOR trzymiesięczny uwzględnia nie tylko tę decyzję (lipcową - red.), która już zapadła, ale nawet kolejną - tłumaczył Turek. - WIBOR już uwzględnia, że we wrześniu będziemy mieli podwyżkę stóp procentowych - dodał.

Kolejne decyzyjne posiedzenie RPP odbędzie się 7 września. Jak wynika z aktualnego harmonogramu, posiedzenie zaplanowane na 23 sierpnia będzie niedecyzyjne.

O ile mogą wzrosnąć jeszcze raty kredytów?

Główny analityk HRE Investments Bartosz Turek przygotował wyliczenia potencjalnych wysokości rat kredytów mieszkaniowych zaciągniętych na 25 lat z marżą na poziomie 2,6 procent w przypadku realizacji takiego scenariusza, w którym WIBOR 3M wzrósłby proporcjonalnie do lipcowej podwyżki stóp, czyli o 50 punktów bazowych.

Z szacunków wynika, że w takim przypadku rata kredytu na kwotę 200 tys. zł wzrosłaby o 71 zł - z 1778 zł do 1849 zł. W przypadku zadłużenia na kwotę 300 tys. zł byłby to wzrost o 106 zł. Miesięczna rata poszłaby w górę z 2667 zł do 2773 zł. To jednocześnie o 1380 zł więcej niż jeszcze we wrześniu 2021 roku.

HRE Investments

Różnica rośnie wraz ze wzrostem kwoty zadłużenia. Zgodnie z szacunkami rata kredytu na kwotę 500 tys. zł urosłaby o 176 zł - z 4445 zł do 4621 zł. Ci, którzy spłacają kredyt na kwotę 1 mln zł, zapłaciliby miesięcznie 9243 zł, czyli o 353 zł więcej.

HRE Investments

Mieszkanie prawem czy towarem? Gorąca dyskusja w programie #BezKitu Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes