O ile wzrosną raty kredytów po podwyżce stóp? Wyliczenia eksperta

Podwyżka stóp procentowych a rata kredytu

- Raty kredytów hipotecznych banki aktualizują co 3 miesiące, ale nie zawsze są to kwartały kalendarzowe. Zmiany często pojawią się dopiero od stycznia, ale u niektórych już od listopada lub od grudnia - wyjaśnia.

- Zdolność kredytowa osoby, która dotychczas mogła liczyć na 300 000 zł spadnie do ok. 287 000 zł a więc o ok. 13 000 zł. Nie jest to więc zbyt duża zmiana, która miałaby istotne znaczenie, ale warto pamiętać, że mieszkania są już dość drogie, więc w niektórych przypadkach będzie to istotne - tłumaczy.