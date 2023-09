Do jakiego poziomu mogą spaść raty kredytów? Wyliczenia

Stopy procentowe NBP spadną aż o 75 punktów bazowych. "To oczywiście dobra informacja dla osób spłacających kredyty hipoteczne w złotych, bo oznacza spadek wysokości rat" - wskazał Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. Kredytobiorcy zobaczą obniżki miesięcznych rat w różnych terminach, w zależności od tego, kiedy wypada aktualizacja oprocentowania ich kredytu.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Uchwała w tej sprawie wejdzie w życie w czwartek. W efekcie, stopa referencyjna pójdzie w dół z 6,75 proc. do 6,00 proc. Większość ekonomistów największych banków w Polsce spodziewała się cięcia stóp procentowych podczas wrześniowego posiedzenia, ale w mniejszej skali - o 25 punktów bazowych.

"To oczywiście dobra informacja dla osób spłacających kredyty hipoteczne w złotych, bo oznacza spadek wysokości rat. Jak mocny będzie ten spadek - to zależy od kwoty zadłużenia (im wyższy dług tym mocniej spadnie rata) i okresu pozostałego do spłaty (im dłuższy okres tym mocniej spadnie rata)" - zauważył Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

Stopy procentowe a raty kredytów

Z przygotowanych przez niego wyliczeń wynika, że rata kredytu opartego o WIBOR 3M, na kwotę 300 tys. zł, udzielonego we wrześniu 2021 roku na 30 lat (pozostało do spłaty 336 rat), spadnie z 2418 zł (czerwiec - sierpień) do 2371 zł (wrzesień - listopad). WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytu. Oznacza to spadek miesięcznej raty o 47 zł.

"To jednak efekt spadku stawki WIBOR 3M w ostatnich 3 miesiącach" - podkreślił Sadowski. W jego ocenie decyzja RPP sprawi, ze rata spadnie jeszcze bardziej - do 2218 zł. Oznaczałoby to spadek o kolejne 153 zł, czyli łącznie 200 zł.

Analityk zaznaczył, że w przypadku tego kredytu opisany spadek raty dokona się jednak dopiero od grudnia. "Aktualizacja oprocentowania kredytów opartych o WIBOR 3M odbywa się bowiem raz na 3 miesiące. Oczywiście w przypadku różnych kredytów moment aktualizacji może być zupełnie inny, więc niektórzy odczują spadek raty już za miesiąc, a inni dopiero za kilka miesięcy" - zaznaczył ekspert.

Aktualizacja oprocentowania kredytów opartych o WIBOR 6M odbywa się raz na 6 miesięcy. Aktualizacja oprocentowania polega na zsumowaniu bieżącej stawki WIBOR i marży. Marża co do zasady jest stała w okresie spłaty.

Jednocześnie Jarosław Sadowski podkreślił, że pomimo obniżki rata wciąż będzie dużo wyższa niż w początkowym okresie spłaty, gdy wynosiła 1176 zł.

Ile wynoszą WIBOR 3M i WIBOR 6M

WIBOR 3M we wtorek wynosił 6,62 proc., a WIBOR 6M 6,43 proc. Stawki WIBOR są ustalane w każdy dzień roboczy, ich wartość w środę poznamy o godzinie 23.00.

Stawki WIBOR 3M i 6M zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp procentowych, które mogą pojawić się w najbliższych trzech lub sześciu miesiącach.

Analityk wyjaśnił też, że obniżka stóp procentowych spowoduje obniżenie maksymalnego dopuszczanego przez prawo oprocentowania kredytów z 20,5 proc. do 20 proc. "Poza tym banki zapewne obniżą też oprocentowanie lokat" - dodał Jarosław Sadowski.

