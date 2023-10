Co z ratami kredytów po decyzji RPP? Wyliczenia

czytaj dalej

Sytuacja dla samorządów robi się bardzo, bardzo trudna. Dlatego my akurat bardzo liczymy na wybory teraz 15 października, że jednak będzie zmiana i będziemy mogli wrócić do normalności - powiedział w TVN24 BiS Michał Pasieczny, burmistrz Rumi, który ma nadzieję, że uda się odblokować środki z KPO. Rozmowa odbyła się w ramach cyklu "Co z KPO?", w którym codziennie na antenie TVN24 BIS rozmawiamy z samorządowcami o tym, jak bolesny jest dla nich brak funduszy.