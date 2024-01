Dziś ważna decyzja dla kredytobiorców. Ekonomiści zgodni

Rada Polityki Pieniężnej we wtorek ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści największych banków spodziewają się, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie. "RPP zapewne, podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach, podkreśli czynniki niepewności dotyczące perspektyw inflacji i pozostanie w trybie wyczekiwania na wyniki kolejnej projekcji NBP, która zostanie opublikowana w marcu" - napisali w porannym komentarzu ekonomiści Santander Bank Polska.

Rada Polityki Pieniężnej w poniedziałek rozpoczęła dwudniowe posiedzenie. Decyzję w sprawie stóp procentowych powinniśmy poznać we wtorek po południu.

Stopa referencyjna NBP od 5 października 2023 roku wynosi 5,75 procent. W tym roku spadła łącznie o 100 punktów bazowych. To efekt dwóch decyzji Rady Polityki Pieniężnej z drugiej połowy 2023 roku. RPP we wrześniu zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku. W październiku RPP ścięła stopy o kolejne 25 punktów bazowych.