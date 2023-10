Ponadto w poniedziałek zostaną opublikowane kolejne dane ze sfery realnej z września (budownictwo, podaż pieniądza), a we wtorek biuletyn statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z oficjalnym wyliczeniem m.in. stopy bezrobocia . Konsensus zakłada, że stopa bezrobocia wyniesie 5,0 proc., tyle samo co w sierpniu.

Stopy procentowe w centrum uwagi

Również w ocenie ekonomistów Erste, zarówno sygnalizowane od ostatniego posiedzenia przez decydentów z EBC nastawienie wait-and-see (czekaj i patrz - red.), a także sprzyjające dane o inflacji (4,3 proc. we wrześniu, najniżej od 2 lat) wyraźnie wskazują na brak potrzeby dalszych ruchów ze strony banku centralnego w październiku.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej uwaga zwrócona będzie na wyniki posiedzeń banków centralnych Węgier i Turcji. Posiedzenie banku centralnego na Węgrzech (MNB) odbędzie się we wtorek.

Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakłada cięcie stopy referencyjnej MNB w październiku o 50 pb. do 12,50 proc. Analitycy Goldman Sachs prognozują głębsze cięcie - o 75 pb., zauważając, że z poprzedniego komunikatu banku centralnego wypadło stwierdzenie o utrzymaniu "dotychczasowego tempa" obniżek stóp (100 pb.), a przedstawiciele MNB wskazywali, że polityka cięć stóp nie jest na "autopilocie".

"Jednocześnie stopy na Węgrzech rzędu 13,0 proc. są znacznie wyższe niż w regionie CEE, a szybszy od oczekiwań proces dezinflacji jest kontynuowany, nie tylko w głównym wskaźniku CPI, ale też w cenach bazowych. Ten pierwszy obniżył się o 4,2 pp. do 12,2 proc. we wrześniu, mocniej od oczekiwań. W ujęciu kroczącym, inflacja bazowa (3M SAAR) kształtuje się na poziomach zbliżonych do 3-proc. celu MNB" - zauważyli analitycy.