W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o obniżeniu stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego o 25 punktów bazowych do poziomu 4 proc. Najnowsza obniżka stóp procentowych była szóstą w tym roku. W 2025 r. stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,75 punktu procentowego.

Raty kredytów w dół

Jarosław Sadowski zwraca uwagę, że grudniowa obniżka o 0,25 p.p. oznacza, że w sumie w 2025 r. stopy procentowe spadły łącznie o 1,75 p.p. - z 5,75 proc. do 4 proc.

- To oczywiście bardzo dobra wiadomość dla osób spłacających oraz dopiero zaciągających kredyty hipoteczne - podkreśla.

Wyjaśnia, że w przypadku nowo udzielanego kredytu na kwotę 500 tysięcy złotych na 30 lat ostatnia obniżka zmniejszy ratę o 81 zł. - Łącznie wszystkie tegoroczne obniżki obniżą ratę takiego kredytu o 621 złotych (z 3651 zł do 3030 zł) - dodaje.

Sadowski zwraca również uwagę na sytuację kredytobiorców, którzy zadłużyli się w czasie rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych.

- Dla kredytu udzielonego w grudniu 2020 roku (na 30 lat) i kwotę 400 tysięcy złotych rata początkowo wynosiła 1578 złotych. Po dwóch latach, czyli w grudniu 2022 roku, stopy procentowe znacząco wzrosły i rata była już ponad dwukrotnie wyższa (3434 złote), a sytuację łagodziły wakacje kredytowe - przypomina.

Jak wylicza, obecnie rata takiego kredytu wynosi 2536 zł, a więc wciąż jest o 60 proc. wyższa niż na początku.

- Na szczęście w ciągu pięciu lat przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 70 procent. Dzięki temu większość kredytobiorców radzi sobie ze spłatą rat - zaznacza.

Stopy procentowe 2026. Co zrobi RPP

Sadowski zwraca uwagę, że notowania kontraktów terminowych wskazują, że w przyszłym roku stopa referencyjna NBP może spaść do 3,5 procent.

Z kolei mBank zakłada, że pod koniec 2026 r. będzie wynosiła już tylko 3 proc.

- Gdyby te prognozy się spełniły, rata wspomnianego kredytu spadłaby odpowiednio do 2870 złotych lub 2715 złotych - wylicza ekspert.

