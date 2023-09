Duży bank podał, ile może "kosztować" decyzja RPP

czytaj dalej

W sierpniu 2023 roku o kredyt hipoteczny wnioskowało łącznie 38,87 tysiąca potencjalnych kredytobiorców. Oznacza to wzrost o 213,8 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jednocześnie w porównaniu do lipca liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 10,5 procent. Wartość wnioskowanych kredytów wzrosła trzykrotnie.