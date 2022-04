Premier zapowiada zmiany we wsparciu dla kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców słabo działa, do tej pory niewiele osób mogło z niego skorzystać. Pracujemy nad tym, żeby z tego funduszu można było skorzystać w sposób realny - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

- Planujemy różne działania w zakresie ochrony kredytobiorców. Miejmy na uwadze, że już zostało skonstruowanych kilka funduszy, w tym Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który słabo działa - do tej pory niewiele osób mogło z niego skorzystać. Pracujemy z najważniejszymi ludźmi z rynku finansowego, z szefem KNF i prezesem NBP, nad zmianami w tym funduszu, nad tym, aby z tego funduszu można realnie skorzystać - powiedział premier.

Dodał, że to jeden kierunek działań, ale są także inne. Premier wyraził nadzieję, że doprowadzą one do tego, że rosnące stopy procentowe zostaną zamortyzowane.

- Warto, żeby każdy Polak, który płaci wyższą ratę kredytu, wiedział, że jest to efekt "putinflacji", jest to efekt wojny na Ukrainie - przekonywał szef rządu.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - co to jest?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest ono przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Na wsparcie z funduszu mogą liczyć kredytodawcy, którzy spełniają jedną z przesłanek. I tak można je dostać w sytuacji, jeśli w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiadał status osoby bezrobotnej. Inna przesłanka dotyczy przypadku, w którym kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe. Wreszcie na pomoc można liczyć także w sytuacji, jeśli miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza 1 552 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1,2 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby uzyskać wsparcie kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy. Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat, pozostała część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie umorzona.

Stopy procentowe w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w środę stopy procentowe o 100 punktów bazowych. To siódma podwyżka z rzędu. Główna, referencyjna stopa procentowa wzrosła do poziomu 4,50 proc. To najwyższy poziom od listopada 2012 roku.

Co do zasady decyzje RPP mają wpływ na WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się bowiem z dwóch elementów: marży banku i wskaźnika WIBOR. Jeśli kredyt mieszkaniowy charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym, wówczas zmiany WIBOR wpływają na wysokość raty.

