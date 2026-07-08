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Pieniądze

Stopy procentowe bez zmian. Ekspert radzi, jak obniżyć miesięczną ratę kredytu

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Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej po decyzji RPP
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych. Dla milionów kredytobiorców oznacza to, że raty kredytów hipotecznych na razie nie dostaną kolejnego impulsu do spadku. Ekspert wyjaśnia jednak, co można zrobić, aby obniżyć wysokość comiesięcznych rat.

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny utrzymała stopy procentowe na wcześniejszym poziomie.

- Mamy jednak dobrą wiadomość dla tych, którzy planują zaciągnąć lub refinansować kredyt hipoteczny - zauważa Jarosław Sadowski, dyrektor departamentu analiz rankomat.pl, i wyjaśnia, że obecnie "banki mocno obniżają oprocentowanie stałe w swoich ofertach".

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Z kraju

Kredyt ze stałym oprocentowaniem

Ekspert zaznacza w komunikacie, że "podobnie jak przed wojną na Bliskim Wschodzie, znów można liczyć na stałą stawkę poniżej 6 proc.".

Wyjaśnia, że "za powrót oprocentowania stałego poniżej 6 proc. odpowiada wygasanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. W rezultacie zmniejsza się ryzyko podwyżek stóp procentowych w Polsce. To z kolei prowadzi do spadku notowań kontraktów IRS, od których uzależnione jest oprocentowanie stałe kredytów hipotecznych".

- Dzięki temu tańsze stają się zarówno nowo oferowane kredyty z oprocentowaniem stałym, jak i kredyty refinansowe ze stałą stawką - zaznacza Sadowski.

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Prawo

Kredyt refinansowy ze stałą stawką. "Nic nie stoi na przeszkodzie"

Sadowski podkreśla, że kredyt refinansowy ze stałą stawką jest dobrą okazją dla osób, które zaciągnęły kredyty ze stałym oprocentowaniem przed ubiegłorocznymi obniżkami stóp procentowych.

- Dla przykładu, jeśli ktoś zaciągnął kredyt w listopadzie 2022 r. z oprocentowaniem 9,11 proc, to teoretycznie powinien płacić wysokie raty do listopada 2027 r. Stała stawka obowiązuje bowiem zwykle przez 5 lat. W praktyce nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taki kredyt refinansować, czyli zamienić na nowy, z niższym oprocentowaniem - wyjaśnia.

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Jak dodaje, "obecnie można liczyć na oprocentowanie wynoszące ok. 5,75 proc. W przypadku wspomnianego kredytu z zadłużeniem 500 tys. zł rata po refinansowaniu spadnie z 4 179 zł do 3 075 zł, a więc o 1 104 zł".

Refinansowanie kredytu z dużo niższym oprocentowaniem

Zaznacza jednak, że refinansowanie może opłacać się nawet bardziej w przypadku kredytu, którego oprocentowanie jest dużo niższe niż w powyższym przykładzie.

- Weźmy pod uwagę kredyt zaciągnięty dwa lata temu (w 2024 roku - red.), z oprocentowaniem 7,87 proc. W tym przypadku rata spadnie w mniejszym stopniu, bo przy zadłużeniu na 500 tys. zł zmniejszy się o 692 zł. Jednak do zakończenia 5-letniego okresu obowiązywania stałej stawki pozostały tu jeszcze 3 lata. Suma uzyskanych w tym okresie korzyści z refinansowania wyniesie 24 919 zł - wyjaśnia.

- Tymczasem w przypadku kredytu z listopada 2022 r. do końca okresu obowiązywania stałej stawki pozostało już tylko 16 miesięcy. Choć rata spadnie tu bardziej w wyniku refinansowania, suma korzyści będzie niższa niż w poprzednim przypadku i wyniesie 17 665 zł - wylicza Sadowski.

Ekspert wyjaśnia, że "refinansowanie może wpłynąć na obniżenie raty również w dalszej przyszłości".

- Gdy kończy się okres stałej stawki oprocentowania, bank oferuje nowy poziom oprocentowania. Jego wysokość jest uzależniona od marży wpisanej do umowy kredytowej. W przeszłości marże były jednak wyższe niż obecnie - zaznacza.

Dodaje, że "obecnie średnia marża wynosi ok. 1,8 proc.". - We wspomnianym listopadzie 2022 r. było to ok. 2,25 proc., ale w przypadku kredytu z niskim wkładem własnym marża mogła wynosić nawet 3 proc. To powoduje, że długoterminowe korzyści z refinansowania mogą przynieść kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności już po zakończeniu pierwszego okresu obowiązywania stałej stawki - kwituje.

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Tagi:
kredyt hipotecznyKREDYTYStopy procentowe
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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