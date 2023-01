Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych. Są wyniki głosowania RPP

Rada Polityki Pieniężnej w październiku 2021 roku, w związku z rosnącą inflacją , rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych . W ciągu roku główna, referencyjna stopa procentowa była podnoszona 11-krotnie i wzrosła z poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. Rada w październiku ubiegłego roku zdecydowała się jednak utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Była to pierwsza taka decyzja od października 2021 roku, nie licząc sierpnia, kiedy nie było posiedzenia decyzyjnego.

RPP odrzuciła wnioski o podwyżki stóp procentowych

Stopy procentowe mogą zostać obniżone

Członek RPP Ireneusz Dąbrowski mówił w ubiegły czwartek w RMF FM, że "na przełomie roku może się pojawić przestrzeń do obniżki stóp procentowych, jest duże prawdopodobieństwo tego". Zwracał przy tym uwagę na prognozy rynków. Kontrakty FRA wskazują, że stopy NBP spadną do końca tego roku. - Mogę powiedzieć, że niekoniecznie rynki się mylą - powiedział. Pytany, czy oznacza to, że RPP już nie podwyższy stóp, Dąbrowski oznajmił, że "tego też nie można powiedzieć". - Jest jeszcze kilka niewiadomych. W tej chwili w moim odczuciu największą niewiadomą to jest polityka gospodarcza Chin - zaznaczył.