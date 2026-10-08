Pieniądze Glapiński o decyzji RPP: skutki niestety się bardzo nasilają Oprac. Paulina Karpińska |

Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy decyzję RPP w październiku w sprawie stóp procentowych Źródło zdj. gł.: NBP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie - powiedział w czwartek na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Stopy procentowe wynoszę obecnie:

stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

Ostatnia obniżka miała miejsce w marcu i wyniosła 25 punktów bazowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Stopy procentowe w Polsce. RPP podjęła decyzję

Glapiński: inflacja przekroczyła cel inflacyjny NBP

Jak wyjaśnił prezes NBP, "gospodarka światowa zmaga się ze wstrząsem na rynku surowców energetycznych". - Jego źródłem jest oczywiście konflikt na Bliskim Wschodzie. Konflikt ten niestety się przedłuża - zaznaczył.

- Nie wiadomo, kiedy się skończy. Może trwać jeszcze bardzo długo i jego inflacyjne skutki niestety się bardzo nasilają - dodał prezes NBP.

Zaznaczył, że "ceny ropy na rynkach światowych są bardzo wysokie". - Podobnie jak gazu ziemnego w Europie. Efekty wyższych cen surowców widzimy także w Polsce. Zwłaszcza na stacjach paliw - powiedział. - We wrześniu, wobec braku działań osłonowych ze strony rządu ceny na stacjach paliw były szczególnie wysokie - dodał.

- W efekcie inflacja w ostatnim czasie w Polsce bardzo wzrosła - stwierdził. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 4 procent rok do roku i przekroczyły cel inflacyjny. Wynosi on 2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy.

Co dalej ze stopami procentowymi

Prezes NBP Adam Glapiński wskazał również podczas konferencji prasowej, że nie spodziewa się podwyżki stóp procentowych podczas listopadowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, choć tego nie przesądza. Jak wskazał, członkowie Rady są zdeterminowani, aby nie przegapić momentu, gdyby inflacja zaczęła rozlewać się na kolejne sektory.

- Z tych danych, które znam, które widzę - jako prezes NBP mam wszystkie dane na bieżąco - na to się na razie nie zanosi (podwyżkę stóp procentowych - red.), ale tego nie przesądzam - dodał.

Polskie zasoby złota

- Z przyjemnością informuję, że Narodowy Bank Polski posiada obecnie 672 tony złota i 900 kilogramów, czyli zaraz będą 673 tony złota - powiedział Glapiński. Jak dodał, jego wartość wynosi 348 miliardów złotych 600 milinów. - Jest to stan na koniec września. Dziś jest mniej - zaznaczył. Dodał, że dążymy do posiadania 700 ton złota.

- Przychody niezrealizowane z wyceny złota wynoszą 147 miliardów złotych - dodał Glapiński.