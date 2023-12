Dwie obniżki stóp procentowych. Nowe prognozy największego banku w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej w 2024 roku zdecyduje się na dwie obniżki stóp procentowych NBP. Tak prognozują ekonomiści PKO Banku Polskiego. To ważne informacje dla posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem.

Rada Polityki Pieniężnej we wrześniu br. Rada zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku. W październiku RPP ścięła stopy o kolejne 25 punktów bazowych. Z kolei w listopadzie i grudniu Rada utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Była to zaskakująca decyzja dla ekonomistów największych banków w Polsce, którzy spodziewali się kolejnej obniżki - o 25 punktów bazowych (tak jak to stało się w październiku).

Stopa referencyjna jest obecnie na poziomie 5,75 proc.

"RPP uznała, że dokonane jesienią obniżki dostosowały poziom stóp NBP do zrealizowanej dezinflacji i oceniła, że niepewność dotycząca kształtu polityki fiskalnej (w tym regulacyjnej) w 2024 jest zbyt duża, by co najmniej do marca 2024 zmieniać parametry polityki pieniężnej" - napisali w najnowszym "Kwartalniku Ekonomicznym" ekonomiści PKO BP.

Stopy procentowe w 2024 roku

Przedstawiciele największego banku w Polsce zakładają, że marcowa projekcja NBP dla inflacji "będzie potwierdzać trwały powrót inflacji do celu (2,5 proc., +/- 1 pkt proc. - red.) na przełomie 2025/2026".

"Jednocześnie, bieżące dane pokażą wg naszej prognozy spadek inflacji CPI do ok. 4% r/r (aż 4pp poniżej inflacji CPI w momencie ostatniej obniżki stóp w październiku 2023). Uważamy, że widząc stabilizację inflacji CPI w celu, RPP zdecyduje się na ponowne dostosowanie poziomu stóp do zrealizowanej dezinflacji i w marcu obniży je o 25pb." - ocenili ekonomiści. W kolejnych miesiącach oczekiwana jest stabilizacja stóp procentowych.

Zdaniem przedstawicieli PKO BP źródłem kolejnych impulsów do obniżek stóp będzie otoczenie globalne. "Oczekujemy, że (najpóźniej) w połowie 2024 główne globalne banki centralne (Fed i EBC) rozpoczną obniżki stóp procentowych. Zakładamy, że w tym momencie politykę pieniężną będą też łagodzić wszystkie banki w regionie. Globalny zwrot w kierunku obniżek stóp, przy utrzymaniu konserwatywnej retoryki ze strony RPP, może wywierać presję na aprecjację złotego" - wyjaśnili.

Jak wskazali, umocnienie polskiej waluty "poprawiałoby perspektywy inflacyjne, ale mogłoby też być zinterpretowane przez RPP jako istotne zagrożenie dla konkurencyjności gospodarki". "Rada może więc stanąć przed alternatywą (powolnych) obniżek stóp lub istotnego umocnienia złotego. W tym dylemacie wg nas wybierze raczej dalsze złagodzenie krajowej polityki pieniężnej" - prognozują ekonomiści.

Dlatego w ich ocenie Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na drugą obniżkę stóp procentowych NBP w 2024 roku w ostatnim kwartale przyszłego roku - ponownie o 25 punktów bazowych.

Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby, że stopa referencyjna na koniec 2024 roku wyniesie 5,25 proc.

PKO BP

PKO BP oczekuje, że "cykl będzie kontynuowany w 2025 (także w powolnym tempie), a na jego koniec stopa referencyjna spadnie do poziomu 4,5 proc.". "Przestrzeń do głębszych obniżek będzie wg nas ograniczana przez silny wzrost PKB (blisko 4 proc. w latach 2024- 2025) i wciąż podwyższoną inflację (średnio 4 proc. w tym okresie)" - zaznaczyli ekonomiści.

Wśród głównych czynników niepewności dla tych prognoz wymieniono m.in. kształt funkcji reakcji RPP, tempo dezinflacji oraz rozwiązania regulacyjne wpływające na zmiany cen, a także skalę luzowania fiskalnego.

Ważne informacje dla kredytobiorców

Najbliższe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej zaplanowano w dniach 8-9 stycznia 2024 roku.

Na decyzje RPP czekają posiadacze złotowych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Wskaźniki WIBOR 3M i WIBOR 6M, od których zależy wysokość oprocentowania kredytu, zawierają bowiem w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp procentowych, które mogą pojawić się w najbliższych trzech lub sześciu miesiącach.

