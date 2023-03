Stopy procentowe w Polsce. "Kolejny ruch będzie naszym zdaniem w dół"

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) po raz kolejny zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Informacja nie zaskoczyła analityków. "Członkowie RPP liczą na wyraźny spadek inflacji w najbliższych miesiącach" - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny. - Duża część inwestorów obstawia, że na horyzoncie jest jakaś obniżka. Powiem szczerze, trochę w to nie wierzę - ocenił w TVN24 dziennikarz ekonomiczny Maciej Samcik, autor bloga "Subiektywnie o finansach".

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej. RPP zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Decyzja RPP ws. stóp procentowych - komentarze

- Inwestorzy grający na rynku kontraktów terminowych na stopy procentowe, czyli ci, którzy próbują przewidzieć, co zrobi w przyszłości Rada Polityki Pieniężnej - duża część z nich obstawia, że na horyzoncie jest jakaś obniżka. Powiem szczerze, trochę w to nie wierzę. Chociaż z drugiej strony niektóre dane makroekonomiczne sugerują, że nasza gospodarka dość szybko będzie zwalniać, to by trochę otworzyło drogę Radzie do obniżek - stwierdził na antenie TVN24 dziennikarz ekonomiczny Maciej Samcik, autor bloga "Subiektywnie o finansach".

Dodał, że ewentualnie czego spodziewa się "po komunikacie (RPP - red.), to jakiejś sugestii tego, co będzie w przyszłości". - Gdybym miał się zakładać, to bym powiedział, że tam żadnych wyraźnych sygnałów nie będzie, bo jeszcze jest na to za wcześnie - podkreślił.

Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, stwierdził w nadesłanym komentarzu, że "zgodnie z przewidywaniami posiedzenie RPP zakończyło się bez fajerwerków". - Mimo, że cały czas da się słyszeć jastrzębie głosy z Rady (profesor Joanna Tyrowicz), wydaje się, że RPP raczej myśli już o tym, kiedy zacząć obniżać stopy, a scenariusz podwyżki mimo, że oficjalnie (cykl) nie (jest) zakończony, jest już raczej w niebycie. To znaczy, że najbliższe fajerwerki będziemy mieli na jutrzejszej (czwartkowej) konferencji prezesa NBP, która ostatnio wzbudza dużo większe emocje niż same decyzje - dodał.

"RPP nie zaskoczyła" w sprawie stóp procentowych

"Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych na marcowym posiedzeniu i wcale nie miała tego robić. Jesteśmy de facto w trybie wait and see i następny ruch najwcześniej nastąpi w końcówce roku. Będzie to obniżka" - napisali na Twitterze analitycy banku Pekao.

"Kolejny ruch będzie naszym zdaniem w dół, ale długo na niego poczekamy" - ocenili ekonomiści mBanku.

"Członkowie RPP liczą na wyraźny spadek inflacji"

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego napisali, że "formalnie RPP nie zakończyła cyklu podwyżek stóp procentowych. Dalsze decyzje uzależnia od napływających danych oraz skutków dotychczasowego wzrostu stóp". "Członkowie RPP liczą na wyraźny spadek inflacji w najbliższych miesiącach" - dodali.

Zdaniem ekonomistów z PIE "dotychczasowe decyzje RPP ograniczyły kwotę jak i liczbę udzielanych kredytów mieszkaniowych". "BIK podaje, że w lutym udzielono o 63,1 proc. kredytów mniej niż przed rokiem. Znaczne ograniczenie popytu doprowadziło do spowolnienia w budownictwie liczba pozwoleń na budowę spadła o 32,5 proc.".

"RPP nie zaskoczyła i utrzymała poziom stóp procentowych na niezmienionym poziomie" - zauważyli analitycy firmy brokerskiej XTB Polska. Ich zdaniem jest to "informacja neutralna dla rynków kapitałowych w kontekście aktualnej sytuacji".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/dap

Źródło: TVN24 Biznes