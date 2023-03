Dziś poznamy ważną decyzję dla kredytobiorców. Ekonomiści zgodni

Jaka będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej?

Ekonomiści PKO BP także podkreślili w poniedziałkowym komentarzu, że "z rynkowego punktu widzenia ważniejszy będzie komunikat towarzyszący decyzji, gdyż uwzględniał on będzie wnioski płynące z najnowszych marcowych projekcji NBP dla inflacji i wzrostu PKB". W ocenie przedstawicieli PKO BP "nowa projekcja PKB i inflacji może być dla RPP pretekstem do ogłoszenia końca cyklu podwyżek stóp procentowych – jak na razie mamy trwającą 6 miesięcy pauzę".

Przedstawiciele mBanku we wtorek przewrotnie zastanowili się, "co musi się stać, aby doszło do przewrotu kopernikańskiego", czyli co musi się stać, aby RPP zagłosowała za podwyżką stóp procentowych.