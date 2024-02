Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - przekazano w środowym komunikacie. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów.

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie decyzyjne Rady Polityki Pieniężnej. RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Stopy procentowe NBP

Główna, referencyjna stopa procentowa NBP od 5 października 2023 roku wynosi 5,75 proc.

PAP/Adam Ziemienowicz

W ubiegłym roku spadła łącznie o 100 punktów bazowych. To efekt dwóch decyzji Rady Polityki Pieniężnej z drugiej połowy roku. RPP we wrześniu zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku. W październiku RPP ścięła stopy o kolejne 25 punktów bazowych. Dalszych obniżek nie było.

Oznacza to, że lutowe posiedzenie było czwartym z rzędu, kiedy RPP nie zmieniła stóp procentowych. Decyzja ta była zgodna z rynkowymi oczekiwaniami.

Część ekonomistów uważa, że jeśli dojdzie w tym roku do obniżek stóp, to może to nastąpić najwcześniej w marcu. Wtedy też Rada pozna nową projekcję dla inflacji i produktu krajowego brutto (PKB). Nie brakuje też głosów, że warunki do obniżek pojawią się w ostatnim kwartale tego roku albo dopiero w przyszłym roku.

Komentarze do decyzji Rady Polityki Pieniężnej

Polski Instytut Ekonomiczny zwrócił uwagę, że główna stopa utrzymuje się na poziomie 5,75 proc., a taki poziom "oznacza dodatnią stopę realną po korekcie o bieżącą inflację oraz prognozowaną w horyzoncie 12 miesięcy".

"Dlatego podczas kolejnych posiedzeń dojdzie do dyskusji nad zasadnością obniżek stóp. Spodziewamy się, że marcowa projekcja inflacji NBP będzie zbliżona do rynkowego konsensusu. Ankieta Bloomberga wskazuje, że po II kw. 2024 inflacja powinna oscylować pomiędzy 5,0-5,5 proc. Po wyłączeniu zmian administracyjnych związanych z cenami energii i żywności taki wynik oznacza niewielkie odchylenie od celu NBP. Dodatkowo raczej zobaczymy lekką rewizję w dół prognozy PKB na 2024 r." - wskazali analitycy think tanku związanego z kancelarią premiera.

Jak podkreślili przedstawiciele PIE "oba czynniki są argumentem za nieco mniej restrykcyjną polityką".

Niemniej - jak dodali - "komentarze RPP sugerują jastrzębie nastawienie". Jastrząb to osoba, która uważa za priorytetowe utrzymanie niskiej inflacji za pomocą podwyższonych stóp. "Dlatego większość prognoz zakłada brak zmian w marcu. Spadek stóp w głównych gospodarkach światowych będzie argumentem za obniżkami w 2024. Do końca roku główna stopa NBP prawdopodobnie zostanie obniżona do 5,0-5,25 proc." - prognozuje Instytut.

Inne prognozy prezentują ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Stopy NBP bez zmian, bez zaskoczeń. Od styczniowego posiedzenia warunki inflacyjne nieco poprawiły się (słaba konsumpcja w 4kw23, stabilizacja cen żywności i bliski spadek CPI do 2,5 proc. r/r w marcu). Ale prezes NBP będzie prezentował niechętne podejście do cięć, argumenty znamy. W całym roku widzimy symboliczną obniżkę o 25pb albo w ogóle, pod presją cięć w regionie (300-400 Wegry Czechy) oraz DM (USA 150, Euroland 75)" - napisali przedstawiciele tego banku.

Z kolei zdaniem analityków Banku Pekao stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie do końca przyszłego roku. "Stopy bez zmian i takie pozostaną do końca 2025 r." - wskazali.

