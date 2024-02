Dzisiaj startuje posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Prognozy

Rada Polityki Pieniężnej we wtorek rozpocznie dwudniowe posiedzenie decyzyjne. Ekonomiści największych banków spodziewają się, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie. To drugie posiedzenie RPP w tym roku.

Rada podczas styczniowego posiedzenia zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Główna, referencyjna stopa procentowa nadal wynosi 5,75 proc. Ekonomiści największych banków w Polsce nie spodziewają się, by do zmian w tym zakresie doszło również w lutym.

Co zrobi Rada Polityki Pieniężnej?

Część ekonomistów uważa, że jeśli dojdzie w tym roku do obniżek stóp, to może to nastąpić najwcześniej w marcu. Wtedy też Rada pozna nową projekcję dla inflacji i produktu krajowego brutto (PKB). Nie brakuje też głosów, że warunki do obniżek pojawią się w ostatnim kwartale tego roku albo dopiero w przyszłym roku.