"Najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu". Są prognozy ekonomistów

Rada Polityki Pieniężnej w tym tygodniu zdecyduje o poziomie stóp procentowych. Dwudniowe posiedzenie decyzyjne rozpocznie się we wtorek. Zdaniem ekonomistów to najważniejsze wydarzenie w tym tygodniu na krajowym rynku finansowym. Jaką decyzję podejmie RPP podczas lutowego posiedzenia? Poniżej piszemy o prognozach ekonomistów największych banków w Polsce.

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Ekonomiści PKO Banku Polskiego spodziewają się, że "Rada pozostanie w trybie wait and see (czekaj i patrz - red.), czekając zarówno na styczniową inflację jak i na marcową projekcję inflacyjną". "Także komunikat i konferencja prasowa Prezesa NBP raczej nie dostarczą nam więcej wskazówek co do przyszłego kursu polityki pieniężnej. Możliwe, że (warunkowe) stwierdzenia Prezesa NBP będą sugerować możliwość obniżek stóp procentowych w 'przewidywalnej' przyszłości (czyli zapewne koniec 2023/początek 2024) – wydaje się, że jest to także scenariusz rynkowy, więc nie powinien zrobić większego wrażenia na inwestorach" - napisali przedstawiciele największego banku w Polsce w poniedziałkowym komentarzu.