Niepokojący sygnał dla kredytobiorców. "Rynek koryguje optymistyczną ścieżkę"

Rada Polityki Pieniężnej we wrześniu br. zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Była to pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku. W październiku RPP ścięła stopy o kolejne 25 punktów bazowych.

"Rynek koryguje optymistyczną ścieżkę obniżek stóp przez RPP"

Jak stwierdził Glapiński, niepewność napływających danych jest tak duża, że dziś nie może powiedzieć, czy to koniec obniżania stóp procentowych. W ocenie prezesa NBP, to czy będzie obniżka czy nie, pokażą najbliższe miesiące. Szef banku centralnego zaznaczył, że być może już w styczniu bank centralny będzie miał już jasność co do nowelizacji budżetu, polityki fiskalnej rządu, tarcz osłonowych, wysokości VAT itp., i wtedy będzie można powiedzieć więcej o wysokości stóp.