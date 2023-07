Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie posiedzenie. "Zdecyduje się na oficjalne zakończenie cyklu"

Jaka będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej?

ING Bank Śląski również nie spodziewa się zmian w polityce pieniężnej NBP w tym tygodniu. "Szacujemy jednak, że szanse na obniżkę stóp po wakacjach wzrosły do 65-70 proc., podczas gdy wcześniej widzieliśmy 50 proc., biorąc pod uwagę wskazówki niektórych członków RPP, w tym prezesa (NBP Adama) Glapińskiego" - wskazali ekonomiści tego banku. "Widzimy również możliwość, że NBP dokona więcej niż jednej obniżki w tym roku. Nasze krótkoterminowe prognozy inflacji są optymistyczne, z CPI spadającym do jednocyfrowego poziomu we wrześniu lub sierpniu - co powinno dodatkowo wzmocnić gołębie nastawienie RPP" - dodali.