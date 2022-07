WIBOR 3M spadł poniżej 7 procent. Rynek obniżył prognozy w sprawie stóp procentowych

WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytów. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

WIBOR 3M, WIBOR 6M - ile wynoszą

Do tej pory wskaźniki WIBOR 3M i WIBOR 6M szły w górę - z pewnymi wyjątkami, gdy ich wysokość nie zmieniała się - w ślad za podwyżkami stóp procentowych . W piątek, po raz pierwszy od blisko dwóch miesięcy, zaobserwowaliśmy jednak ich spadek. We wtorek, trzeci dzień z rzędu, WIBOR 3M oraz WIBOR 6M kontynuowały zniżki.

WIBOR 3M we wtorek spadł o 0,14 procent do 6,99 procent. WIBOR 3M ostatni raz był poniżej 7,00 procent 24 czerwca br.

Z kolei WIBOR 6M wynosi 7,30 procent i obniżył się o 0,54 procent. Oznacza to, że WIBOR sześciomiesięczny wrócił do poziomu z 27 czerwca br.

Jaki będzie szczyt podwyżek stóp procentowych?

Ekonomiści PKO BP zwrócili uwagę, że rynek obniżył swoje oczekiwania, co do dalszych podwyżek stóp procentowych. "Rynkowe wyceny stóp procentowych (kontrakty FRA na WIBOR 3m) w Polsce w ostatnich tygodniach spadły wobec wcześniejszych ścieżek wyceniających wzrost stóp do ponad 8,5 procent. Obecnie rynek wycenia, że stopa NBP wzrośnie do ok. 7,5 procent (nasza prognoza 7,0 procent)" - napisali na Twitterze ekonomiści PKO BP.