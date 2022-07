Dobry sygnał dla kredytobiorców. Pierwszy spadek od dwóch miesięcy

Rada Polityki Pieniężnej podczas czwartkowego posiedzenia podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych . Główna, referencyjna stopa procentowa wzrosła do 6,50 procent. To najwyższy poziom od sierpnia 2004 roku.

WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytów. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

WIBOR 3M, WIBOR 6M - ile wynoszą

W piątek WIBOR 3M był na poziomie 7,08 procent, co oznaczało spadek o 0,84 procent. To pierwsza obniżka od 9 maja br. Wówczas WIBOR 3M obniżył się o 0,32 procent.

O ile wzrosną jeszcze stopy procentowe?

Jak mówił Glapiński "te stopy, które są teraz, zbliżają się do swojego górnego pułapu - może osiągnęły, może są blisko". - (...) nie wiemy, jaka sytuacja będzie we wrześniu, w październiku. Zobaczymy, co się dzieje z inflacją, co się dzieje za granicą, co się dzieje na rynkach, ale być może, a być może nie, być może będziemy dalej podnosić stopy, jeśli inflacja będzie rosnąć, będziemy podnosić stopy - zapowiedział szef banku centralnego.