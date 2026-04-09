Pieniądze

Glapiński uspokaja: nie grozi nam wzrost inflacji, jak po inwazji na Ukrainę

Adam Glapiński
Adam Glapiński o inflacji: powrót do celu jest trwały
Źródło: TVN24
Na czwartkowej konferencji prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński uspokajał, że nie grozi nam znaczny wzrost inflacji. Tak uzasadniał decyzję o utrzymaniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

- Wzrost inflacji jak po agresji na Ukrainę nam nie grozi - powiedział Adam Glapiński. Dodał, że choć wzrost cen paliw wywołany sytuacją na Bliskim Wschodzie wywiera presję inflacyjną, nie jest ona tak silna, by sprowokować korektę stóp.

Według prezesa NBP ewentualny wzrost inflacji będzie zależał od poziomu cen surowców i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Również wpłyną na niego krajowe decyzje regulacyjne i podatkowe w zakresie cen paliw i ich opodatkowania. Wreszcie poziom inflacji będzie zależał od tego, czy wyższe ceny paliw będą przerzucane na ceny innych dóbr.

RPP utrzymuje stopy

W czwartek Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostaje na poziomie 3,75 proc. RPP w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - w marcu o 25 pkt. bazowych. W całym 2025 r. stopy obniżono łącznie o 175 punktów bazowych z poziomu 5,75 proc.

"W I kw. 2026 r. roczna dynamika PKB prawdopodobnie spowolniła w strefie euro i wzrosła w Stanach Zjednoczonych. W efekcie ograniczeń podażowych związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie wzrosły ceny paliw na świecie. Jednocześnie ceny surowców rolnych są nadal niższe niż rok wcześniej. W strefie euro według wstępnych danych Eurostatu w marcu br. inflacja HICP wzrosła do 2,5 proc. r/r. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są znaczną niepewnością, w szczególności w związku z sytuacją geopolityczną" - uzasadniła swoją decyzję RPP.

Rada dodała, że na jej decyzję wpłynął również spadek produkcji budowlano-montażowej, jak i utrzymujący się wskaźnik inflacji na poziomie 3 proc.

"Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce" - stwierdziła RPP.

Wyniki finansowe NBP

Prezes NBP przekazał na czwartkowej konferencji, że w środę Rada Polityki Pieniężnej przyjęła roczne sprowadzanie finansowe NBP za 2025 rok.

- Suma bilansowa NBP na 31 grudnia 2025 r. wyniosła 1 bln 79,3 mld zł i wzrosła w 2025 roku w porównaniu z 2024 o 32,5 mld zł. Pomimo, że NBP za 2025 rok wypracował dodatni wynik zarządzania rezerwami dewizowymi (...) w kwocie plus 24,7 mld zł to umocnienie złotego skutkujące ujemnym wynikiem z różnic kursowych w łącznej kwocie minus 36,7 mld zł oraz ujemny wynik prowadzenia polityki pieniężnej, czyli walka z inflacją, skup bonów skarbowych od banków, w kwocie 21 mld zł, spowodowały, że wynik finansowy NBP za 2025 rok był ujemny i wyniósł 35,7 mld zł - powiedział Glapiński.

Zaznaczył, że roczne sprawozdanie finansowe NBP zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta i uzyskało pozytywną opinię. Jeszcze w kwietniu zostanie ono przekazane do zatwierdzenia rządowi.

Ostatni raz NBP odnotował dodatni wynik finansowy w 2021 r. - wówczas jego zysk przekroczył 10,97 mld zł. W kolejnych latach bank centralny miał ujemne wyniki. W 2022 r. strata NBP przekroczyła 16,9 mld zł, w roku 2023 było to już -20,8 mld zł, zaś w roku 2024 ponad 13,3 mld zł.

Zapasy złota

Prezes NBP podkreślił, że obecne zapasy złota wynoszą 580 ton. Utrzymuje cel na poziomie 700 ton.

- Wykorzystaliśmy spadek cen złota na rynkach po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie i dokupiliśmy złota do wysokości 580 ton. Naszym celem, zgodnie z uchwałą Narodowego Banku Polskiego, jest osiągnięcie 700 ton - dodał.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: NBP

Prezes NBP Adam GlapińskiNBPRPPStopy procentoweInflacja
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
