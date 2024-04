W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Ekonomiści nie spodziewają się zmian stóp procentowych w kwietniu, mimo najniższej inflacji od pięciu lat. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, które opublikowano w ostatni piątek, inflacja w marcu 2024 roku wyniosła 1,9 proc., licząc rok do roku . To najniższy poziom od marca 2019 roku, wówczas ceny rosły o 1,7 proc. rok do roku. Dla porównania w lutym inflacja wyniosła 2,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

W ocenie ekonomistów Santander Bank Polska dla RPP istotniejsza będzie ścieżka inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności i energii), która może pozostać w przedziale 4-5 procent do końca 2025 roku. "To, przy ożywieniu gospodarczym, da naszym zdaniem argument RPP do utrzymania stóp na niezmienionym poziomie do III kw. 2025 r." - prognozują przedstawiciele tego banku.