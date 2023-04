RPP zdecyduje o stopach procentowych. "Dyskusja o podwyżkach może stać się uzasadniona"

Stopy procentowe w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej dokonała ostatniej podwyżki stóp procentowych we wrześniu 2022 r. Wówczas główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została podniesiona do 6,75 proc., stopa depozytowa do 6,25 proc. a stopa lombardowa do 7,25 proc. Stopa dyskontowa weksli została podniesiona wówczas do 6,85 proc. a stopa redyskontowa weksli – do 6,8 proc.