O ile mogą wzrosnąć raty kredytów? Najnowsze wyliczenia

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopa referencyjna pójdzie w górę o 100 punktów bazowych do 4,50 procent. Gdyby tak samo wzrósł wskaźnik WIBOR 3M, od którego zależy oprocentowanie kredytów, to raty wzrosłyby nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Poniżej przedstawiamy wyliczenia przygotowane przez głównego analityka HRE Investments Bartosza Turka.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w środę stopy procentowe o 100 punktów bazowych. Główna, referencyjna stopa procentowa pójdzie w górę do poziomu 4,50 procent. To najwyższy poziom od listopada 2012 roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się wzrostu stopy referencyjnej NBP o 50 lub 75 punktów bazowych. Uchwała wejdzie w życie w czwartek.

- Jest to zaskoczenie. Rada dokonała ruchu, którego można się było spodziewać w perspektywie dwóch miesięcy, a nie jednego. Oczywiście wszyscy kredytobiorcy złotowi chcieliby, aby prezes (NBP Adam - red.) Glapiński podczas spotkania z mediami powiedział, że ta podwyżka – wyższa niż spodziewał się rynek – jest zapowiedzią końca zacieśniania polityki monetarnej. Rynek w pierwszym odruchu – po poznaniu decyzji RPP - nie odczytywał jednak tej decyzji jako zapowiedź końca podwyżek stóp procentowych - zwrócił uwagę Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Konferencję prasową prezesa NBP i jednocześnie przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego zaplanowano na czwartek, 7 kwietnia. Konferencja ma się rozpocząć o godz. 15.00.

WIBOR a rata kredytu

Co do zasady decyzje RPP mają wpływ na WIBOR, co jednocześnie przekłada się na wysokość rat kredytów. Oprocentowanie kredytów składa się bowiem z dwóch elementów: marży banku i wskaźnika WIBOR. Jeśli kredyt mieszkaniowy charakteryzuje się oprocentowaniem zmiennym, wówczas zmiany WIBOR wpływają na wysokość raty.

Część banków stosuję stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

WIBOR 3M jest obecnie na poziomie 4,90, a WIBOR 6M - na poziomie 5,15.

Zapytaliśmy Bartosza Turka, czy mocniejsza podwyżka stóp przełoży się na wyraźniejszy wzrost stawek WIBOR. - Nie doszło tu do żadnej rewolucji, ale spodziewana ścieżka WIBOR-u została przestawiona trochę wyżej – tzn. kontrakty terminowe na stopy procentowe zawierane tuż po podwyżce stóp procentowych sugerowały, że docelowy poziom WIBOR-u będzie trochę wyżej niż to, czego można się było spodziewać jeszcze przed decyzją Rady - wskazał analityk. Wcześniej prognozowano, że WIBOR 3M wzrośnie do 6,19 proc. w grudniu 2022 roku, a następnie mieliśmy obserwować stopniowe obniżanie wskaźnika.

Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors, zwracał wcześniej uwagę, że już teraz WIBOR 3M jest na takim poziomie, jakby stopa referencyjna NBP wynosiła 4,5 proc. Oznacza to, że środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest uwzględniona w oprocentowaniach kredytów zaktualizowanych w ostatnich dniach. Podobnie w przypadku kredytów ze stawką WIBOR 6M.

O ile mogą wzrosnąć raty kredytów?

Co jednak w sytuacji, gdyby wskaźniki WIBOR miały pójść w górę tak samo jak stopy procentowe, czyli o 100 punktów bazowych. - Gdyby WIBOR wzrósł dokładnie tak samo jak podstawowa stopa procentowa, czyli o 100 punktów bazowych (1 pkt. proc.), to rata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na 25 lat i 300 tysięcy złotych wzrosłaby o około 180-200 złotych miesięcznie - wskazał Bartosz Turek.

Główny analityk HRE Investments Bartosz Turek przygotował wyliczenia potencjalnych wysokości rat kredytów mieszkaniowych zaciągniętych na 25 lat z marżą na poziomie 2,6 proc. w przypadku realizacji takiego scenariusza, w którym WIBOR 3M wzrósłby proporcjonalnie do podwyżek stóp - do poziomu ok. 5,90.

Z szacunków wynika, że w takim przypadku rata kredytu na kwotę 200 tys. zł wzrosłaby z 1478 zł do 1610 zł. Oznaczałoby to wzrost miesięcznych rat o 132 zł. W przypadku zadłużenia na kwotę 300 tys. zł byłby to wzrost o 199 zł - z 2217 zł do 2416 zł.

Różnica jest tym większa, im większa jest kwota zaciągniętego długu. Rata kredytu na kwotę 500 tys. zł urosłaby o 331 zł - z 3695 zł do 4026 zł. Dla porównania przed pierwszą październikową podwyżką stóp, rata w przypadku takiego kredytu wynosiła ponad 1700 zł mniej, bo 2322 zł.

Ci, którzy spłacają kredyt na kwotę 1 mln zł, zapłaciliby miesięcznie 8052 zł, czyli o 662 zł więcej.

