Interwencja "nieporównywalna z żadną poprzednią" i "niesłychanie tani kredyt"

Dopuszczam dalszą obniżkę stóp procentowych, dopuszczam stopy ujemne - stwierdził w piątek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Wyjaśnił, że ewentualne obniżenie stóp zależeć będzie od sytuacji gospodarczej. Szef polskiego banku centralnego odniósł się również do kursu złotego i ewentualnych interwencji na rynku walutowym.

Prezes NBP dodał, że bank przeprowadził analizę dotyczącą skutków ewentualnej obniżki stóp procentowych. Zwrócił uwagę, że do ewentualnej obniżki mogłoby dojść w przypadku "radykalnego pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarki".

- A zakładamy przeciwnie, że w tym roku - od tego kwartału - będzie następowała poprawa koniunktury, a inflacja będzie zgodna z celem NBP. Jeśli ten scenariusz będzie się realizował - co zakładam z ogromnym prawdopodobieństwem, a może się to zmienić tylko pod wpływem czynników zewnętrznych, to nie będzie potrzeby zmiany stóp procentowych - powiedział.